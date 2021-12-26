الأمن الكويتي يستدعي شابا قفز من أعلى جسر جابر

استدعى قطاع الأمن الجنائي في الكويت، يوم الأحد، شابا ظهر في مقطع فيديو وهو يقفز من أعلى جسر الشيخ جابر الذي شهد قبل يومين حادثة انتحار شاب ألقى بنفسه من أعلى الجسر.

وقالت وزارة الداخلية في تغريدة عبر حسابها على ”تويتر“، إن ”قطاع الأمن الجنائي التابع للوزارة استدعى الشاب الذي ظهر في المقطع المتداول، بعد إجراءات البحث والتحري عن الواقعة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه“.

وظهر الشاب في المقطع وهو يجلس على حافة سور الجسر ويمازح شخصا آخر تولى مهمة التصوير، طالبه بعدم القفز من أعلى الجسر، إلا أنه أصر على القفز رغم سخريته وإشارته إلى برودة الماء.

وأحبطت الجهات الأمنية، يوم الجمعة الماضي، محاولة انتحار شاب قبيل إلقاء نفسه من أعلى جسر الشيخ جابر، فيما تمكن آخر كان برفقته وهو من فئة ”البدون“، من إلقاء نفسه، وما زال مصيره مجهولا حتى اليوم وسط جهود مكثفة للبحث عنه من قبل دوريات خفر السواحل والإنقاذ البحري.

وأثارت حادثة الانتحار هذه تفاعلا واسعا من قبل نواب في مجلس الأمة وأكاديميين ونشطاء أفادوا بأن انتحار أبناء فئة البدون بين الحين والآخر، سببه ”التضييق عليهم وحرمانهم من حقوقهم، وتعقيد قضيتهم من قبل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع (البدون) ورئيسه التنفيذي صالح الفضالة“.

وتصدرت هذه الحادثة على مدى اليومين الماضيين حديث النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، فيما قدَم والد الشاب الذي ألقى بنفسه من أعلى الجسر بلاغا ”يشكك في انتحار نجله“، مشيرا إلى أنه تلقى تهديدا من آخرين.

ووفقا لصحيفة ”الراي“ الكويتية، فقد باشرت الجهات الأمنية التحقيق مع مواطن اتهمه والد الشاب أنه قد يكون على علاقة بما أقدم عليه ابنه.

وذكر والد الشاب ببلاغه ”أنه تلقى قبل أيام اتصالا هاتفيا من قبل شخص يعرفه، وأن المتصل أخبره بأنه على خلافات مع ابنه المفقود، وادعى بأنه هدده بابنه وأنه سيلحق به الأذى“.

وسبق أن شهد جسر جابر الذي تم تدشينه في أيار/ مايو 2019، حوادث انتحار، حيث رمى مقيم مصري في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، نفسه من أعلى الجسر محاولا الانتحار وإنهاء حياته.

وقبل ذلك بشهر انتشلت الجهات الأمنية جثة شابة في العشرينات من عمرها وتعمل بوزارة التربية ألقت بنفسها من أعلى الجسر.

وسجل البلد الخليجي -الذي يقطنه 4 ملايين و800 ألف نسمة، 70% منهم وافدون- 120 حالة انتحار منذ مطلع العام الجاري وحتى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أي بمعدل 12 حالة انتحار شهريا، وفق إحصائيات رسمية.