توقيف طبيب في الأردن مارس عمله متعمدًا إخفاء إصابته بكورونا

قررت النيابة العامة في محكمة شمال عمَّان، اليوم الخميس، توقيف طبيب يعمل في أحد المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة لمدة أسبوع بمركز الإصلاح والتأهيل في ماركا.

وجاء ذلك القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية ”بترا“، بتهمة مخالفة أمر الدفاع رقم 22 لسنة 2020، والمادة 22/ب من قانون الصحة العامة.

وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الخميس، إن سبب توقيف الطبيب جاء لإخفائه، قصدًا، إصابته بالمرض وتعريض الآخرين للعدوى، بحسب الوكالة.

وأضافت أنه تبين إخفاء الطبيب نتيجة فحصه الإيجابي، ولم يبلغ المسؤولين، وتابع ممارسة عمله واستقبال المراجعين.

من جهة أخرى، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، أن الحكومة اتخذت إجراءات مشددة للتعامل مع الاحتفالات والتجمعات التي تتزامن مع بداية العام الجديد، في ظل الانتشار العالمي السريع لمتحور أوميكرون.

وقال خلال لقاء إعلامي إن هذه الإجراءات، تشمل التأكد من تلقي جرعتي مطعوم كورونا، ومضي أقل من 6 أشهر على تلقي الجرعة الثانية، بالإضافة إلى إحضار فحص (بي سي آر) سلبي خلال 48 ساعة قبل الدخول إلى مواقع الاحتفالات والتجمعات.

وأضاف أنه وفي ظل تشديد الإجراءات للحد من انتشار وباء كورونا، سيخصص مندوب من وزارة الداخلية في كل مرفق يقام فيه احتفال سواء في الفنادق أو المنتجعات السياحية، بالإضافة إلى متابعة أية تجمعات في المزارع الخاصة في مختلف مناطق المملكة؛ من أجل التأكد من الالتزام بالشروط اللازمة لدخول هذه المرافق بحسب البرتوكول الصحي المتبع، منعًا لأي انتشار محتمل للفيروس.

وفيما يتعلق بالوضع الوبائي في المملكة، أوضح الشبول أن الحكومة تراقب عن كثب كل التطورات المتعلقة بانتشار متحور أوميكرون باعتباره السائد حاليًا، وسرعة انتشاره في الدول، والإجراءات التي يتخذها العالم لاحتواء هذا المتحور، والحد من انتشاره.

وأوضح أن وزارة الصحة تسلمت، يوم أمس، أول شحنة من أجهزة الفحص الخاصة بالكشف عن متحور أوميكرون، وسيتم استخدام هذه الأجهزة لغايات فحص الحالات المشتبهة.

وشدد على أهمية الإقبال على تلقي المطعوم بجرعتيه، والجرعة المعززة لأهمية هذا الأمر في الحد من انتشار الوباء، وتقليل احتمالية دخول المصابين للمستشفيات للعلاج.