شرطة دبي تحبط تهريب مليون قرص كبتاغون بشحنات ليمون مستوردة

أحبطت شرطة إمارة دبي في دولة الإمارات، اليوم الخميس، محاولة تهريب أكثر من مليون قرص كبتاغون، حاول مهربوها إدخالها إلى الدولة عن طريق شحنة من فاكهة الليمون.

وقالت شرطة دبي عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي: ”إنها تمكنت من إحباط إدخال 1.16 مليون قرص من مخدر الكبتاغون، بلغت قيمتها 58 مليون درهم (15.7 مليون دولار)، في شحنة استيراد ليمون قادمة من إحدى الدول العربية“.

وأوضحت الشرطة أن ”عملية إحباط إدخال هذه المخدرات تمت عقب الرصد والتحري إثر ورود معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشأنها“.

وذكرت الشرطة أن ”هذه الأقراص تم تهريبها عن طريق براد يحوي على صناديق مخلوطة بالليمون الحقيقي وآخر مصنع بلاستيكيا تم حشو الأقراص بداخله لإدخالها بقصد الاتجار والترويج“.

#شرطة_دبي تحبط تهريب أكثر من مليون قرص كبتاغون في شحنات استيراد الليمون في عملية أطلق عليها أسم “66”. pic.twitter.com/2gD010fXnc — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) December 23, 2021

وأكدت في بيان ومقطع فيديو توضيحي حول هذه العملية التي أطلق عليها اسم ”عملية 66″، أنه تم إلقاء القبض على أربعة أشخاص متهمين بإدخال هذه المواد المخدرة، وذلك أثناء قيامهم بإخراج صناديق الليمون من البراد تمهيدا لنقلها.

وسبق أن أحبطت الجهات المختصة إدخال مواد مخدرة إلى الدولة، حيث تم قبل شهر ضبط شبكة لترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في البلاد، وكشف مواقع إخفاء وتخزين هذه المواد المخدرة في أماكن متفرقة، والتي بلغ مجموعها الكلي 1342 كيلوغراما، وتجاوزت قيمتها السوقية 176 مليون درهم (47.9 مليون دولار).

#شرطة_دبي تحبط تهريب أكثر من مليون قرص كبتاغون في شحنات استيراد الليمون في عملية أطلق عليها أسم “66”. pic.twitter.com/iilogKBZ15 — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) December 23, 2021

وقالت شرطة دبي في بيان رسمي آنذاك: إن ”فرق البحث والتحري تمكنت من متابعة وضبط المتورطين، والإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من 91 مروجا، كانوا يتعاونون مع عصابة إجرامية خارج الدولة تقوم ببيع وترويج السموم داخل الدولة عن طريق تطبيقات التواصل الاجتماعي“.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أحبطت شرطة دبي عملية تهريب 500 كيلوغرام من مادة الكوكايين بحاوية محكمة الإغلاق بأحد المنافذ البحرية، تقدر قيمتها بأكثر من 500 مليون درهم بقصد الاتجار والترويج بعد استلامها.

وكشفت وزارة الداخلية الإماراتية، وفقا للتقرير السنوي لجرائم المخدرات لعام 2020 الذي تصدره الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية، ضبط 6973 متهما في جرائم المخدرات، وبلغت الكميات المضبوطة نحو 18 ألف كيلوغرام.