رفض ادعاء كويتية طالبت بجزء من إرث الأمير الراحل جابر الصباح

قضت محكمة التمييز الكويتية اليوم الأربعاء، برفض ادعاء مواطنة بأنها طليقة الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح للمطالبة بنصيبها من الإرث، عقب نزاع قضائي في المحاكم دام 6 سنوات.

ورفضت المحكمة ادعاء المواطنة ومطالبتها بالإرث عقب تقديم المحامي محمد ذعار العتيبي وكيل بعض ورثة الشيخ جابر، ”أدلة تثبت عدم صحة ادعاء المواطنة وبأن ليس لها نصيب من الإرث“، وفقا لحساب ”أمن ومحاكم“ المعني بنقل أحدث أخبار الأمن والقضاء.

محكمة التمييز ترفض إدعاء مواطنة بأنها طليقة الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد للمطالبة بنصيبها من الإرث بعد نزاع دام 6 سنوات.

• المحامي محمد ذعار العتيبي بصفته وكيلاً عن بعض الورثة قدم أدلة تثبت عدم صحة إدعائها. pic.twitter.com/KPs5uMGKOf — المجلس (@Almajlliss) December 15, 2021

ونشر المحامي محمد ذعار العتيبي عبر حسابه في ”تويتر“ تغريدة اكتفى فيها بالقول ”الحمد لله حمدا كثيرا“، دون أن يشير صراحةً إلى الحكم الصادر اليوم بشأن القضية الموكل بها أو تفاصيل عنها وإن كانت هي السيدة ذاتها التي ادعت سابقاً أنها أرملة الأمير الراحل.

وفي كانون الثاني/ يناير 2020، أصدرت محكمة التمييز حكمًا نهائيًا بعدم أحقية مواطنة في الإرث من الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، بعد زعمها أنها أرملته بعد أن مضى على وفاته 10 سنوات، في حين ثبت أنها تطلقت منه.

وتوفى الشيخ جابر الحاكم الثالث عشر للكويت والثالث منذ إعلان استقلال الكويت عام 1961، في الـ 15 من كانون الثاني/ يناير من عام 2006، عن عمر يناهز 78 عاماً.

وبدأ الشيخ جابر حياته العملية مطلع عام 1949 بتعيينه رئيساً للأمن العام بمدينة الأحمدي، وفي عام 1959 عينه الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح رئيسا لدائرة المال والأملاك العامة.

وبعد الاستقلال عام 1961، عيِن الشيخ جابر وزيراً للمالية والصناعة في أول وزارة وتحديدا في الـ17 من كانون الثاني/ يناير 1962، وفي عام 1965 عيِن رئيسا لمجلس الوزراء قبل أن تتم مبايعته وليا للعهد.

وتولى الشيخ جابر الملقب بـ ”أمير القلوب“ مقاليد الحكم نهاية عام 1977، بعد وفاة الشيخ صباح السالم الصباح.

وشهد عهد الشيخ جابر العديد من القضايا وكان أبرزها الغزو العراقي للكويت عام 1990، حيث احتل الجيش العراقي آنذاك البلد الجار لنحو 7 أشهر، قبل أن يتدخل المجتمع الدولي ويبدأ عملية عسكرية بقيادة الولايات المتحدة انتهت بتحرير البلد الخليجي في شباط/ فبراير 1991.