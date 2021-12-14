الكويت.. النيابة تأمر باستمرار توقيف مالك "زجران سناب"

قررت النيابة العامة في الكويت اليوم الثلاثاء استمرار توقيف مالك حساب ”زجران سناب“ على ذمة التحقيق في قضية أمن دولة بتهمة نشر أخبار كاذبة، وفقا لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

وبدأت النيابة العامة التحقيق مع مالك الحساب ويدعى أحمد خالد الشليمي، عقب ضبطه الإثنين بتهمة إذاعة أخبار كاذبة، في حين أفادت بعض الحسابات الإخبارية المحلية بأن القبض على الناشط الشليمي تم بسبب ”نشر صور وأخبار كاذبة تمس الدولة، ومنها ما يتعلق بصحة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد“.

وراجت في الأسابيع الماضية شائعات عن تدهور الوضع الصحي للشيخ نواف تزامنا مع إسناده بعض اختصاصاته الدستورية لولي عهده بصفة مؤقتة، قبل أن يظهر الأمير عبر وسائل الإعلام وهو بصحة جيدة.

وسبق أن تم مقاضاة الشليمي بتهم بث أخبار كاذبة ونشر شائعات في البلاد، حيث تم ضبطه من قبل الأجهزة الأمنية في مارس/آذار 2020، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق قبل أن يتم إحالته إلى السجن المركزي على ذمة القضية.

وأشارت تقارير محلية عند إثارة القضية والقبض على الشليمي آنذاك إلى ”أن المتهم طالب ضابط مسرح من أكاديمية سعد العبدلله للعلوم الأمنية، ومتعطل عن العمل، وقد تم العثور على مبالغ مالية ضخمة بحسابه إضافة إلى هوية تخوله الدخول إلى عدة أماكن حساسة في البلاد“.

النيابة العامة تقرر استمرار حجز صاحب حساب «زجران سناب» على ذمة التحقيق في قضية نشر أخبار كاذبة https://t.co/st9NNmql4G — الراي (@AlraiMediaGroup) December 14, 2021

وكشفت تحقيقات المباحث الجنائية مع المتهم حينها وفق ما ذكرته التقارير عن تفاصيل مثيرة حول تورط شخصيات ومسؤولين سابقين وحاليين معه في القضية، وأنه كان يحصل على المعلومات من قبل أشخاص يعملون بمواقع حساسة في الدولة، بعضها معلومات صحيحة والبعض الآخر شائعات بقصد إثارة البلبلة.

وفي يوليو/تموز الماضي، أسدلت محكمة التمييز الستار على هذه القضية ببراءة الشليمي من تهمة بث أخبار كاذبة ونشر شائعات في البلاد، وإلغاء حكم سجنه الصادر سابقا عن محكمة الجنايات، وقضت المحكمة بتغريم الشليمي 2000 دينار (6700 دولار) عن تهمة عدم الحصول على ترخيص للحساب.

وتعتبر قضية الحسابات الوهمية من القضايا المثارة في البلاد بشكل متواصل، حيث حظيت سابقًا باهتمام نيابي، بعد توجيه من أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بضرورة ”إصدار تشريع يضبط منصات التواصل التي تعج بتلك الحسابات، بما يراعي أمن المجتمع، ويمنع أشباح الفتن والتخريب من المساس بكرامة الناس وسمعتهم“.