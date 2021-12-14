بعد ربط القضية بوزيرة سابقة.. "إشكال" أمني في عمان يصبح حديث الأردنيين

أثار ”إشكال“ وقع في إحدى مناطق العاصمة الأردنية عمّان، أمس الإثنين، جدلا واسعا، يوم الثلاثاء، بعدما أعلن نائب أسبق أن أبناءه تعرضوا لـ“هجوم شرس“ من قبل الأمن العام.

ونشر النائب الأسبق سليمان غنيمات منشورا على ”فيسبوك“ قال فيه إن ”نحو 50 فردا من الأمن العام ضربوا أبناءه وأطلقوا العيارات النارية عليهم“.

وأعلن غنيمات عن اجتماع لعشيرته، مساء اليوم، شرح فيه تفاصيل ما جرى.

بدورها، أصدرت مديرية الأمن العام الأردنية بيانا أعلنت فيه إصابة اثنين من أفرادها وشخص آخر أثناء تفتيش مركبة في العاصمة عمان، أمس الإثنين.

وقالت المديرية إنه ”تم توقيف مركبة مساء يوم أمس الإثنين، في إحدى مناطق العاصمة عمان، وأثناء تفتيشها قام السائق والذين معه بمقاومة رجال الأمن، مما أدى إلى إصابة اثنين من رجال الأمن، وإصابة أحد الأشخاص ممن كانوا في المركبة“.

وبينت أنه تم ”فتح تحقيق بالحادثة، وتحويلها إلى القضاء“.

وكان لافتا أن البيان الأمني دعا المواطنين إلى ”الابتعاد عن الشائعات، وعدم الزج بأسماء شخصيات عامة لا علاقة لها بالحادثة بقصد التهويل“.

جاء ذلك الطلب بعد إقحام حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي اسم وزيرة الإعلام الأسبق والسفيرة الحالية جمانة غنيمات في الحادثة، خصوصا أن نجلها مع عدد من أشقائها تم توقيفهم.

وتداولت حسابات أردنية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا قالت إنه ”مداهمة سيارة أحد أشقاء السفيرة“.

وفي اجتماع عشيرة غنيمات، أعلن ”سليمان“، مساء الثلاثاء، رفضه لما ورد من ”شائعات“ حول حادثة توقيف أبنائه، مشيرا إلى أن ذلك يأتي من باب ”اغتيال الشخصيات“.

وكانت معلومات أمنية سُربت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسبقت البيان الرسمي، قالت إنه تم ضبط ”مخدرات“ مع الموقوفين.

لكن النائب عمر عياصرة نفى في الاجتماع مساء اليوم العثور على أي مواد مخدرة.

وقال العياصرة إنه كان موجودا شخصيا مع الأمن خلال تفتيش سيارة السفيرة غنيمات، ولم يتم العثور على أيّ شيء مما تم تداوله.

وأشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي مارست اليوم ”اغتيالا للشخصيات“ بحق النائب الأسبق وأبنائه وابنته السفيرة، لكن بيان الأمن العام بدد هذه ”الشائعات“.

وذكر أن ”الحادثة كانت عبارة عن ممارسات فردية من قبل رجال الأمن العام، وأن البلد لا تحتمل مثل هذه الصدامات“.

فيما قال سليمان غنيمات إنه لم يكن هنالك أي مواد مخدرة داخل السيارة، باستثناء بعض حبوب دواء ”لاريكا“ الذي يأخذ منه بوصفة طبية بسبب آلام الظهر التي يعاني منها وابنه كذلك.

يشار إلى أن جمانة غنيمات كاتبة صحفية وكانت أول امرأة تستلم منصب رئيس تحرير صحيفة يومية في الأردن هي ”الغد“.

والعام 2018، اختارها رئيس الوزراء الأسبق عمر الرزاز ضمن فريقه لتستلم حقيبة وزارة الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، تم تعيينها سفيرة للأردن لدى المملكة المغربية.