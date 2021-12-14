رفضت الزواج به فأنهى حياتها.. مقتل "مريم السورية" يثير غضبا في الأردن

لا تزال واقعة مقتل الفتاة مريم محمد في الأردن، تثير غضبا متصاعدا على مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، لا سيما مع تكشّف تفاصيل القضية.

وكانت الفتاة السورية مريم، عائدة من عملها في صالون تجميل، يقع غربي عمّان إلى مكان سكنها في حي الأشرفية الواقع شرقي العاصمة الأردنية، مساء الجمعة الماضي، عندما تعرض لها شاب، وطعنها بشكل متكرر ما أدّى لوفاتها.

ولم تكن هذه المرة الأولى، التي يتعرض الشاب ذاته، لمريم البالغة من العمر 27 عاما، إذ سبق له أن اعتدى عليها بأداة حادة وأصابها في يدها، على ما أفاد مصدر أمني لـ“إرم نيوز“.

وبين المصدر، أن مريم والشاب الجاني كانا تبادلا الشكاوى، عقب محاولة الاعتداء الأولى، التي تعود لصيف العام الماضي، قبل أن ينتهي ذلك بإسقاط الحق الشخصي من قبل الطرفين.

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وكان الجاني أبدى رغبته بالزواج من الضحية، إلّا أن طلبه قوبل بالرفض، من قبل الفتاة.

وخلال الفترة التي سبقت مقتلها، حاول الشاب التعرض لمريم في الطرقات، أو طلبها من أهلها، الذين كرروا رفضهم، وفق روايتهم للأجهزة الأمنية الأردنية.

وأكدت مديرية الأمن الأردنية، القبض على الشاب القاتل، الذي توارى عن الأنظار منذ ارتكابه الجريمة، مساء الجمعة الماضي.

صدمة العائلة

فوجئ محمد عبد الله، والد مريم، بعناصر من الأجهزة الأمنية تطرق باب بيته، مساء الجمعة، لتطلب منه التعرف على صور الجثة، ليُصدم لاحقا، بأن الفتاة بالصور هي ابنته.

وفي حديث مع ”إرم نيوز“ أعرب والدها عن حزنه وصدمته من جريمة مقتل ابنته، مؤكدا أنه ليس بمقدوره التحدث عما حصل، في ظل الحالة النفسية ”الصعبة“ التي يمر بها.

لكنه سبق أن قال في مقطع فيديو متداول له، إنه ”تواصل مع ابنته ليلة الحادثة، وأبلغته أنها في طريق عودتها، قبل تأخرها وانقطاع الاتصال بها“.

وأضاف أنه ”بدأ يسمع من جيرانه، بأنباء عن جريمة قتل في المنطقة، قبل ملاحظته تواجدا أمنيا في المكان، ووصول رجال الأمن إلى منزله“.

وأوضح عبد الله، الذي يعيش في الأردن منذ عام 1986، أن الشرطة اصطحبته إلى المركز الأمني، ليشاهد هناك مقاطع كاميرات المراقبة، التي توثق الجريمة.

وتعرّف الوالد، عقب مشاهدة مقاطع الفيديو، على القاتل الذي كان تقدّم لخطبة ابنته، مرات عدّة، وأُجيب بالرفض.

وتابع ”تقدّم القاتل لخطبة مريم في مرات عدة، لكن ما في نصيب“، قبل تقديم العائلة لأكثر من شكوى للأجهزة الأمنية الأردنية، حول تعرضها لمضايقات من قبل الشاب ذاته.

وطالب عبد الله، السلطات القضائية الأردنية، بإصدار حكم الإعدام بحث القاتل.

مطالبات بالقصاص

وأثار مقتل مريم، غضبا بين أوساط الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين عبر وسم ”حق مريم محمد“ على موقع تويتر، بالقصاص من القاتل، من أجل أن يكون ذلك رادعا لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وطالب الناشط الأردني، همام العياصرة، بإصدار حكم بالإعدام بحق القاتل.

بدورها، طالبت الناشطة تولين، بتعديلات تشريعية في الأردن، للحد من الجرائم.