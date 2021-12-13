السعودية.. ضبط قاض متلبسا بالرشوة

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة)، الإثنين، عن توقيف قاضٍ لحظة استلامه رشوة مالية قيمتها 300 ألف ريال (نحو 80 ألف دولار) ضمن حملة كبيرة ومستمرة لمكافحة الفساد في أكبر بلد واقتصاد خليجي.

وقالت الهيئة في بيان إن ”القاضي الذي تم القبض عليه بالجرم المشهود يعمل في المحكمة التجارية في إحدى المناطق، وقد تلقى الرشوة مقابل إصدار حكم لصالح أحد المواطنين في قضية هو ناظرها“.

وفي قضية أخرى، تورط ضابط صف يعمل بالدفاع المدني في إحدى المناطق بقضية فساد بهدف إفادة والدته ماليا، حيث تم إيقافه لتسهيله حصول أحد المصانع على رخصة الدفاع المدني مقابل إبرام عقد بمبلغ 25 ألف ريال (نحو 6.6 ألف دولار) لتوفير متطلبات واشتراطات الدفاع المدني مع مؤسسة تعود ملكيتها لوالدته.

وأوردت ”نزاهة“ تفاصيل قضايا أخرى باشرتها خلال الفترة الماضية، بلغت قيمة المبالغ فيها مئات الملايين من الريالات، وقد تورط فيها ضباط وموظفون حكوميون ورجال أعمال ووافدون أجانب.

وفي إحدى تلك القضايا، تم توقيف ضابط صف يعمل في إدارة مكافحة المخدرات، بعدما تورط بطلب مليون ريال مقابل حفظ قضية غسل أموال وهمية فبركها ضد مواطن سعودي، قبل أن يتم توقيف ذلك المواطن أيضاً بعدما اتضح تورطه بتشكيل عصابي لغسل الأموال من خلال الحصول على مبالغ مالية من مقيمين من جنسيات عربية وإيداعها بحسابات بنكية عائدة لكيانات تجارية وتحويلها لخارج المملكة.

وكشفت ”نزاهة “ أن إجمالي المبالغ المُحوَّلة في تلك العملية، بلغ 180 مليون ريال (نحو 48 مليون دولار)، كما تم إيقاف عدد من موظفي بنك لحصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية؛ لتسهيل عملية إيداع تلك المبالغ.

وفي قضية أخرى، تم توقيف ثلاثة من منسوبي البحث الجنائي في شرطة إحدى المناطق ومواطن؛ لقيامهم باستيقاف مقيمَينِ اثنين من جنسية عربية والاستيلاء على مبلغ 4.9 مليون ريال (1.3 مليون دولار) كان بحوزتهما وإخلاء سبيلهما، كما تم إيقاف المقيمينِ لعدم إثباتهما مشروعية مصدر ذلك المبلغ.

وقالت ”نزاهة“ إنه تم إيقاف مشرف بإدارة مكافحة الغشّ التجاري واللجان بوزارة التجارة في إحدى المناطق؛ لتضخم حساباته البنكية وثروته العقارية بما لا يتناسب مع دخله، إذ بلغ مجموعها نحو أربعة ملايين ريال، لم يقدم ما يثبت مشروعية مصادرها.

وتم إيقاف ضابط صفّ يعمل بوزارة الدفاع، لحصوله على مبلغ 125 ألف ريال على دفعات من زملائه بالعمل مقابل إعفائهم من الدوام الرسمي، كما تم القبض على ثلاثة ضباط صفّ يعملون بشرطة إحدى المناطق؛ لقيامهم باستيقاف مقيم وسلب مبلغ 450 ألف ريال كان بحوزته.

وفي قضية تتعلق بمنح الأراضي، تم إيقاف مهندس يعمل بأمانة إحدى المناطق؛ لقيامه خلال فترة عمله مديرا لإدارة الأراضي سابقا في الأمانة عينها بتضمين محاضر منح 13 أرضًا تعود لمعارفه، بيانات تعدي وازدواجية غير صحيحة ترتّب عليها تغيير مواقع المنح (من المواقع المختارة بالقرعة إلى مواقع أخرى).

ودأبت الهيئة على نشر بيانات شهرية أو بوتيرة أقل من شهرية، لنتائج تحقيقاتها وملاحقتها لقضايا الفساد والمتورطين فيه، وسط دعم من كبار قادة المملكة للهيئة ومسؤوليها.

وشددت الرياض من إجراءاتها في مكافحة الفساد منذ إطلاق ”رؤية 2030“ عام 2016، وهي خطة تنمية عملاقة تستهدف تنويع موارد الاقتصاد وتوفير وظائف ومساكن للسعوديين، وتحسين جودة الحياة وجلب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ مشاريع صناعية وسياحية وترفيهية كبيرة.

ويجتمع رئيس ”نزاهة“ مازن الكهموس كل شهر بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يشرف على تنفيذ ”رؤية 2030“.

وكشفت تحقيقات ”نزاهة“ منذ ذلك الوقت، عن تورط كثير من المدانين بقضايا فساد مليونية، يتعلق كثير منها بترسية مشاريع حكومية كبيرة على شركات خاصة مقابل الحصول على رشى مليونية.