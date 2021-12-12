مصر.. سجن ابن رجل أعمال شهير بعد قتله 4 طلاب دهسًا

أمر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، بحبس كريم الهواري، نجل رجل الأعمال محمد الهواري، بعد اتهامه رسميًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“حادث الشيخ زايد“، الذي أودى بحياة 4 طلاب.

وتضمن بيان صادر عن النيابة العامة، مساء يوم الأحد، قرار النائب العام حبس كريم الهواري لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بـ“إحراز جوهر مخدر“ بقصد التعاطي، وتسببه خطأ بوفاة 4 أفراد نتيجة إهماله، ورعونته، وعدم احترازه، بحسب وصف البيان.

كما أشار قرار الاتهام إلى عدم مراعاة المتهم للقوانين واللوائح المرعية، حيث تجاوز السرعة المقررة قانونًا حال قيادته سيارته في منطقة الشيخ زايد، كما أنه كان تحت تأثير مادة مخدرة وأخرى مُسكرة، وما ارتبط بالواقعة من جنح أخرى.

وأثبت تقرير المختبر الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن فحص العينات المأخوذة من المتهم كريم الهواري، أثبتت احتواءها على ”جوهر مخدر“، ومادة الكحول الإيثيلي.

وواجهت النيابة العامة المتهم خلال استجوابه بنتيجة التقرير، فيما يجري استكمال التحقيقات في القضية التي أثارت جدلًا واسعًا.

ويأتي قرار النائب العام في مصر بالحبس بحق المتهم، ليحسم الجدل، بعد موجة من الغضب سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، خاصة بعد تداول فيديو الواقعة.

وطالب النشطاء بإيقاع أقصى العقوبة، على المتهم نجل محمد الهواري، مالك سلسلة محال تجارية ”هايبر وان“، خاصة بعد أن أوضحت تفاصيل الحادثة حالة ”اللامبالاة“ التي سيطرت على المتهم أثناء قيادة السيارة بمنطقة الشيخ زايد في العاصمة المصرية القاهرة.

وكشف الفيديو وجود الضحايا داخل سيارتهم، وقيام سائقها بالدوران بشكل طبيعي، ثم كان قدوم سيارة المتهم كريم الهواري من خلفهم بسرعة جنونية، نتج عنه مصرعهم جميعًا، وإصابته (المتهم)، وهروبه من سيارته الفارهة عقب الحادث، ثم ذهابه إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويأتي تداول الفيديو، بعد أن أصدرت النيابة العامة في مصر، يوم الجمعة الماضي، بيانًا بشأن الحادث، وسط تعليقات غاضبة من النشطاء تزامنًا مع بثه عبر صفحات كثيرة، وموقع ”يوتيوب“.

وقررت النيابة العامة المصرية أخذ عينات دم وبول من المتهم كريم الهواري وإرسالها إلى مصلحة الطب الشرعي، للوقوف على مدى تعاطيه مخدرًا أو مسكرًا أثناء الحادث.