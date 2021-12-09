مصر.. القضاء يحيل أوراق "سفاح الإسماعيلية" للمفتي

أحالت محكمة مصرية، اليوم الخميس، أوراق المتهم في الجريمة المعروفة إعلاميا بـ ”سفاح الإسماعيلية“، إلى المفتي؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وقضت محكمة جنايات محافظة الإسماعيلية شرق البلاد، اليوم، بحكمها ضد المتهم عبدالرحمن نظمي؛ لقيامه بقتل شاب ذبحا في الطريق أمام المارة، والشروع في قتل اثنين آخرين، في جريمة أثارت الرأي العام في البلاد، عبر تداول مقطع فيديو للجريمة أمام المواطنين، أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وجاء حكم القضاء المصري بالإحالة للمفتي“رأيه غير ملزم للمحكمة“، بعد انتهاء المحكمة من الاستماع لهيئة دفاع المتهم، وسماع أقواله، ومحاولة إثبات عدم اتزانه النفسي خلال الفترة الماضية، حيث حددت المحكمة 5 كانون الثاني/ يناير المقبل للنطق بالحكم.

وأنكر المتهم ارتكاب الجريمة، رغم تصويرها بالفيديو وأمام المواطنين، حيث رد على اتهامه في القضية، قائلا: ”محصلش“.

ثم أدلى بعد ذلك بأقواله التي تحدث فيها عن وجود علاقة شذوذ بينه وبين المجني عليه، مشيرا إلى معرفته به منذ سنوات وتهديد المجني عليه له بفضح العلاقة.

وأكد المتهم تعاطيه للمخدرات منذ سنوات، خاصة مخدر ”الشابو“.

وكان النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، قد أحال المتهم للمحاكمة عقب ارتكاب الجريمة، وتداولها من خلال النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. حيث انتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالحوانيت المطلة عليه، وناظرت جثمان المجني عليه وتبينت ما به من إصابات.

وبحسب البيان الصادر عن النيابة العامة، توصلت بعد سماع شهادات الشهود إلى اعتياد المتهم على تعاطي المخدرات ومقابلة المجني عليه يوم الجريمة، حيث دار بينهما مناقشات لعدة دقائق، وانتهى الأمر بارتكاب الجريمة.

وناشدت النيابة العامة عدم تداول مقاطع تصوير ارتكاب الجريمة لما تحمله من مشاهد قاسية، ولاختصاص جهات إنفاذ القانون وحدها دون غيرها بمشاهدتها وفحصها باعتبارها من أدلة الدعوى التي ليست محلا للتداول أو النشر، مطالبة من لديه تلك المقاطع في هذه الجريمة أو غيرها، بضرورة تقديمها للجهات المعنية دون نشرها أو تداولها بين الناس؛ وذلك حفاظا على حسن سير التحقيقات.