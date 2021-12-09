كاليفورنيا.. اتهام رجل وابنه بإضرام حريق استغرق إخماده 67 يوما

اعتقل رجل وابنه بتهمة إشعال حريق الغابات الذي أتى على أكثر من 200 ألف فدان في شمال كاليفورنيا الصيف الماضي، حسب ما أعلن مسؤولون محليون.

ووفق ”فرانس برس“، وجهت لكل من ديفيد سميث (66 عاما) وابنه ترافيس (32 عاما)، تهمة إضرام النار التي أدت إلى الحريق قرب بحيرة تاهو في الـ14من آب/ أغسطس الماضي، في منطقة غابات يقصدها السياح.

وبذلت فرق الإطفاء جهودا استمرت 67 يوما للسيطرة على الحريق.

خلال تلك الفترة أصيب 5 أشخاص بجروح فيما دُمر ألف مبنى سكني أو تجاري، وفق سلطة الإطفاء في كاليفورنيا.

ووجهت للرجلين تهمة إضرام النار عمدا وتم توقيفهما، حسب ما أكد بيان لمكتب مدعي مقاطعة إلدورادو.

وإثر الحريق الذي أطلق عليه ”حريق كالدور“ أُجلي عشرات الأشخاص من المنطقة الواقعة على الحدود مع نيفادا، والقريبة من أكبر بحيرة في جبال أمريكا الشمالية.

وأيلول/ سبتمبر الماضي، قالت وكالة المتنزهات الوطنية الأمريكية، إن أطقم مكافحة الحرائق في كاليفورنيا التجأت إلى تغليف جذوع بعض أشجار السيكويا العملاقة بأغطية مقاومة للنيران ضمن محاولاتها المستميتة لإنقاذ الأشجار الشاهقة الارتفاع، بما فيها الشجرة التي تحمل اسم ”الجنرال شيرمان“ وهي أكبر شجرة في العالم، بحسب ”رويترز“.

وأدى الحريق_ وهو واحد من عشرات الحرائق التي اندلعت في ولايات غربية في موسم الحرائق الذي بدأ مبكرا_ إلى إغلاق متنزه سيكويا الوطني في وقت سابق من هذا الأسبوع، وترك غلالة من الدخان الكيثف تلف المنطقة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

وقالت بلدة ثري ريفرز الصغيرة، في منتصف الطريق تقريبا بين لوس أنجليس وسان فرانسيسكو، إن نوعية الهواء رديئة في البلدة.

وقالت المنظومة الاتحادية لمعلومات الحوادث ”إنسويب“ إن الحريق الذي سُمي كيه.إن.بي كومبلكس ونجم عن اندماج حريقين آخرين تضخم وامتد الجمعة، على مساحة تزيد عن 11 ألف فدان.

وذكر مارك جاريت المتحدث باسم وكالة المتنزهات، أن النيران كانت تضطرم على بعد 1.6 كيلومتر من الغابة العملاقة في المتنزه، التي توجد فيها أكبر شجرة على وجه الأرض من حيث الحجم، وهي شجرة الجنرال شيرمان، وذلك قبل رحيل 115 موظفا من المتنزه في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقالت وكالة المتنزهات في بيان في ساعة مبكرة من الجمعة ”تجري أطقم العمل استعدادات في ’منطقة عمالقة الغابة’ قبل أن تصل النيران إليها، بإزالة كل أنواع الوقود ووضع أغلفة حول بعض أشجار سيكويا الشهيرة التي تميز المنطقة الأكثر شهرة في متنزه سيكويا الوطني“.