الإمارات.. فتاة تقود والدتها إلى المحكمة لإجبارها على إعادة سيارتها

قادت فتاة خليجية في دولة الإمارات والدتها إلى المحكمة، لإجبارها على إعادة سيارة سلمتها لها.

وأوضحت الفتاة في دعوى قضائية أن والدتها ارتكبت مخالفات مرورية خلال ستة أشهر من استلامها سيارتها، وصلت إلى 9600 درهم (2592 دولارا)، على اعتبار أنها مالكة السيارة، لافتة إلى أنها لم تقم بإهداء السيارة لأمها كما تدّعي.

وبحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“، فقد قضت محكمة مدني جزئي في رأس الخيمة بإلزام أم بتسليم السيارة لابنتها، ودفع مبلغ 9600 درهم قيمة المخالفات المرورية، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات.

وفي التفاصيل، أفادت الفتاة بأنها سلمت سيارتها إلى والدتها، إلا أن والدتها قادت السيارة بتهور ولم تكترث بالمخالفات التي تراكمت عليها بقيمة 9600 درهم، وتم تقييدها باسمها على أساس أن السيارة مسجلة باسمها.

وذكرت في دعواها أنها حاولت مع والدتها بالطرق الودية كي تسدد المخالفات المتسببة فيها وترجع السيارة لكنها رفضت، فأخبرتها بأنها لن تعيد إليها السيارة ولن تدفع المخالفات؛ ما حدا بها إلى رفع الدعوى لإلزامها بتسليم السيارة وسداد قيمة المخالفات المرورية، وإلزامها بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وادعت الأم أنها الملكة الفعلية للسيارة، إلا أن ابنتها ترفض أن تنقل ملكيتها إليها، مطالبة بتوجيه اليمين الحاسمة إليها، فيما تمسكت الفتاة بملكية سيارتها بمستندات رسمية وقيامها بدفع أقساط ثمنها.

وجاء في حيثيات الحكم أن الثابت في الأوراق أن رخصة السيارة ملك المدعية، على الرغم من وجودها منذ فترة بحوزة والدتها؛ ما يؤكد أن المدعى عليها استلمت السيارة بغرض الانتفاع بها وليس بقصد تملكها بوجه العطية من المدعية، لأنها لو كانت أخذتها هدية خالصة لها لحصل نقل لملكيتها، وظلت المدعية محتفظة بملكية سيارتها وفقا لمستند رسمي مثبت باسمها، وعليه يكون توجيه اليمين الحاسمة للمدعية لإثبات خروج ملكية السيارة من يدها والتنازل عنها لمصلحة المدعى عليها فيه تعسف، وتبتغي المدعى عليها من ورائه نزع ملكية عن صاحبها ودرء الحماية المقررة قانونا لهذه الملكية. وعليه تمنع المحكمة من تأدية اليمين الحاسمة للتعسف البيّن في توجيهها.

وأوضحت المحكمة أنه تبين ارتكاب المدعى عليها مخالفات مرورية بالمركبة المملوكة للمدعية، وهي بحوزتها، وذلك من مارس/ آذار حتى أكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، بـ9600 درهم، وتلزمها المحكمة بأن تؤدي المبلغ للمدعية، وعليه تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن تسلّم المدعية السيارة المملوكة لها، وبأن تؤدي لها قيمة المخالفات المرورية، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات.