سجن 4 تونسيين اختطفوا لاعب كرة قدم واعتدوا عليه بالضرب

قررت النيابة العامة التونسية، اليوم الثلاثاء، سجن أربعة شبّان بتهمة اختطاف لاعب كرة قدم واحتجازه بمنزلهم بعد تصويره بوضع مخل، وسرقوا منه هاتفه ومبلغاً ماليا.

وأفادت النيابة بأنه تم التحقيق مع المتهمين في ارتكابهم جريمة اختطاف لاعب كرة قدم عمره 19 عاماً، في منطقة ”باردو“ بالقرب من العاصمة التونسية.

ونقلت إذاعة ”موزاييك“ التونسية عن مكتب الإعلام والاتصال بالإدارة العامة للأمن التونسي، أن الشاب الذي تم اختطافه، قدم شكوى أكد خلاها أن أربعة أشخاص اعترضوا سبيله في المنطقة وعمد أحدهم إلى تهديده بسكين، وإجباره على مرافقتهم إلى منزلهم بمنطقة ”حي التحرير“ .

وأضاف الشاب، أن من قاموا باختطافه سرقوا هاتفه الجوال ومبلغا ماليا قدره 105 دنانير (نحو 40 دولارا) وقاموا باحتجازه داخل المنزل.

وأكد الشاب انهم طلبوا منه نزع ملابسه وقاموا بتصويره دونها بوساطة هاتف جوال، وهددوه بنشر صوره في حال تقدم بشكوى للأمن ضدهم.

وتابع المجني عليه قائلاً إن الخاطفين حاولوا إجباره على تناول مادة مخدرة (القنب الهندي) وقرصاً مخدّرا، مشددا على أنه رفض ذلك، فاعتدوا عليه بالضرب.

وأضاف انهم تعمّدوا احتجازه ليلة كاملة في منزلهم، وقاموا بإطلاق سراحه في اليوم التالي دون أن يعيدوا له هاتفه والمبلغ المالي الذي سرقوه منه.

وبعد تقديم الشكوى، انتقلت العناصر الأمنية إلى المنزل الذي تم اختطاف اللاعب فيه، وتم العثور على المتهمين، إضافة إلى الهاتف الجوال للاعب ومجموعة أخرى من الهواتف الجوالة التي قاموا بسرقتها سابقا.

وقامت العناصر الأمنية التي اقتحمت المنزل، بحجز كمية من السجائر المحشوة بمادة يشتبه في كونها مادة مخدرة، تم إخضاعها للتحاليل لإثبات نوعها.

وبعد التحقيق مع المشتبه به الرئيسي الذي تولى إشهار السكين في وجه الشاب المختطف، أكد أن لاعب كرة القدم وصديقته قاما باستئجار غرفة في منزله مقابل 40 دينارا (نحو 15 دولارا) ثم رفضا دفع المبلغ المتفق عليه بعد قضاء ليلتهما في الغرفة.

وقال المشتبه فيه، إنه قام بسرقة الهاتف الجوال، لحث اللاعب على تسديد المبلغ وكان سيعيده له بعد ذلك، وهو ما أكده رفاقه خلال الاستماع إليهم.

وبعد القيام بالتحقيقات الأولية واستشارة النيابة العامة، تم سجن المتورطين في عملية الاختطاف إلى حين إنهاء التحقيقات معهم وإصدار حكم قضائي بشأنهم.