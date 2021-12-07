القبض على أكاديمي مصري بجامعة حكومية بتهمة الرشوة

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، القبض على عميد معهد للدراسات العليا ومدير عام المشتريات بإحدى الجامعات الحكومية؛ لاتهامهما في قضية فساد مالي.

وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية أن المتهمين تلقيا مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المتعاملين مع الجامعة.

وكانت الرقابة الإدارية قد تمكنت مؤخرا من إلقاء القبض على سكرتير عام محافظة القاهرة السابق؛ لاتهامه باستغلال وظيفته وتربيح أحد الأشخاص المتعاملين مع المحافظة مبلغ 76 مليون جنيه (4,828,272 مليون دولار)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

كما ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على صاحب مكتب توريدات مطلوب للشرطة الدولية ”الإنتربول“، وجرى تحويل الواقعة إلى النيابة التي تولت التحقيق.

ودلت تحريات أجهزة البحث الجنائي، بتردد صاحب مكتب للتوريدات العمومية، ومقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، ومطلوب ضبطه لدى ”الإنتربول“ في قضايا نصب واحتيال بذات الدولة، على المنطقة محل سكنه.

واعترف المتهم بارتكابه واقعة نصب على إحدى السيدات في الدولة ذاتها، من خلال شراء منزلها وبيعه بما يعادل 3 ملايين جنيه (نحو 191,068 دولار أمريكي) وتمكنه من الهرب.

وعثر بحوزة المتهم على مسدس صوت معدل وعدد من الطلقات وعدد من بطاقات التعريف المزورة المنسوب صدورها إلى عدد من الجهات الرسمية المختلفة ومجموعة من الشهادات منسوب صدورها لعدد من الجهات.

وتقوم هيئة الرقابة الإدارية المعنية بملاحقة الفساد المالي والإداري في الجهاز الإداري للدولة بحملة موسعة خلال الفترة الراهنة على كافة قطاعات الدولة لملاحقة الفاسدين.

وكانت الهيئة قد ألقت، الشهر الماضي، القبض على رئيس جامعة دمنهور؛ بتهمة التورط في قضية رشوة، مع آخرين، إثر تسهيله واستلامه توريدات لصالح الجامعة.

وقالت هيئة الرقابة الإدارية في بيان لها، إنه ”تم ضبط رئيس جامعة دمنهور وآخرين تقاضوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة، بلغت 4 ملايين جنيه (256 ألف دولار) مقابل تسهيل واستلام توريدات لصالح الجامعة“.

كما أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، خلال الشهر ذاته، القبض على مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة؛ لتورطه في قضية فساد مالي بقيمة مليوني جنيه.

ونشرت الصفحة الرسمية لهيئة الرقابة الإدارية، على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“، أبرز التشريعات التي وضعها المشرع المصري، التي تنظم أعمال الجهات والأجهزة العاملة في مجال منع ومكافحة الفساد.