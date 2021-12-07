هجوم مسلح على مكتب للخدمات بروسيا يخلف قتيلين وعدة إصابات

قتل شخصان عندما أطلق مسلح النار داخل مكتب للخدمات العامة في موسكو، الثلاثاء، وفق ما أعلن رئيس بلدية العاصمة سيرغي سوبيانين.

وأكد عمدة موسكو سوبيانين، عبر صفحته في ”تويتر“ أن الحادث أسفر عن مقتل شخصين وجرح ثلاثة آخرين، معربا عن تعازيه للمصابين وأسر القتيلين.

وقال ”قتل شخصان وأصيب ثلاثة بجروح نتيجة إطلاق النار من قبل شخص مجهول“، مشيرا إلى أنه تم اعتقال المهاجم.

وأكد عمدة موسكو أن الأطباء يبذلون قصارى جهدهم من أجل مساعدة المصابين جراء الحادث.

В МФЦ "Рязанский" произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали. Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) December 7, 2021

ووقع الحادث في مركز تديره الحكومة في جنوب شرق موسكو، بحسب ما أفادت به مصادر روسية.

من جهتها، نقلت وكالة ”تاس“ الروسية عن مصدر أمني قوله، إن الحادث وقع على خلفية نزاع اندلع في المركز عندما طلب حارسه من أحد الزوار ارتداء الكمامة الواقية.

وأضاف المصدر الأمني أن الرجل سحب سلاحا وأطلق النار منه، مشيرا إلى أن مطلق النار تم توقيفه وتحديد هويته وأنه ”في حالة نفسية غير متزنة“.