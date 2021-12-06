الخطوط الجوية الكويتية تقاضي رئيسها السابق يوسف الجاسم

كشفت وسائل إعلام محلية في دولة الكويت أن الخطوط الجوية الكويتية رفعت دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الإدارة السابق يوسف الجاسم، وذلك لاسترداد رواتب كان استلمها دون وجه حق.

وفي التفاصيل التي أوردها حساب ”أمن ومحاكم“ المحلي، فإن الخطوط الجوية الكويتية رفعت دعوى بحق يوسف الجاسم على خلفية استلامه رواتب ومخصصات الجمعية العمومية ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار، وقد سبق وتحفظت على تلك المخصصات دون أن تبرئ ذمة الجاسم.

وكان يوسف الجاسم استقال في مايو/ أيار من العام 2020، إذ رفض آنذاك الإفصاح عن أسباب استقالته، التي جاءت تزامنا مع أزمة تفشي فيروس ”كورونا“ المستجد (كوفيد – 19)، إذ قال حينذاك ”نريد كل الخير للناقل الوطني في مثل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم والكويت جراء انتشار فيروس كورونا المستجد“.

وجاء تقديم رئيس الخطوط الجوية السابق لاستقالته بعد إنهاء إجلاء المواطنين من 58 دولة، إذ سيرت نحو 185 رحلة طيران شاركت فيها الخطوط الكويتية وشركات طيران أخرى.

وقبل نحو شهر، كشفت الخطوط الكويتية أنها تسعى لإعادة هيكلة طلبيات قديمة مع مجموعة إيرباص الأوروبية لإتمام صفقة ظلت عالقة لأكثر من سبع سنوات.

ففي فبراير/ شباط 2020، وافق البرلمان على تشكيل لجنة للنظر في طلبيات البلاد من طائرات إيرباص والتي تشوبها شبهة فساد.

وكان مجلس الأمة قرر منذ الإعلان عن الصفقة إجراء تحقيق بشأنها. إذ اعتبر الكثير من النواب في ذلك الوقت أن التحقيق ضروري في ظل وجود معلومات عن رفض مجلس إدارة الخطوط الجوية بالكويت عروضا أقل كلفة.

من الجدير ذكره، أن للخطوط الكويتية تاريخا حافلا بالأزمات، فقد أحدثت صفقة لشراء 5 طائرات مستعملة من شركة جيت إيروايز الهندية في نوفمبر 2013 أزمة كبيرة بين الشركة ووزارة المواصلات، التي أوقفت إتمامها؛ ما أدى إلى إيقاف عمل سامي النصف رئيس مجلس إدارة الشركة في ذلك الوقت وتكليف جسار الجسار بمهام المنصب.

وتعتبر الشركة من أقدم الخطوط الجوية الخليجية، إذ تأسست في العام 1954، وكانت من أكبر شركات الطيران في المنطقة، إلا أن مكانتها تراجعت بشكل كبير في العقدين الماضيين بعد بروز منافسين.

وفرضت الظروف المالية التي تمر بها الخطوط الجوية، بسبب قيود الإغلاق العام الماضي وانتشار فيروس ”كورونا“، إعادة هيكلة أعلى هرم فيها لمواجهة التحديات الكثيرة التي أثرت على أعمالها.

وفي تحرك لنفض غبار الأزمة عنها، أصدر وزير المالية براك الشيتان في أغسطس/ آب 2020 قرارا وزاريا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الخطوط الكويتية لمدة ثلاث سنوات برئاسة علي الدخان، وذلك بعد تقديم يوسف الجاسم استقالته.