الحبس لكويتية باعت مقاطع فيديو فاضحة مع زوجها للنشر على "سناب شات"

أقرت محكمة كويتية حكما نهائيا بحق مواطنة بالسجن لمدة عامين وغرامة 5 آلاف دينار (16,500 دولار)، لقيامها بإرسال مقاطعها الحميمية مع زوجها للنشر عبر موقع التواصل ”سناب شات“ بمقابل مادي.

ولم يرد المزيد من التفاصيل بشأن القضية وحيثياتها، إلا أن حساب ”أمن ومحاكم“ الكويتي المحلي، أكد صدور حكم بالسجن والغرامة بحق المواطنة بعد إرسالها مقاطع حميمية تجمعها بزوجها إلى صديقها لنشرها في ”سناب شات“ بمقابل مادي، وبهدف زيادة متابعيه.

وتعتبر هذه القضية الثالثة من نوعها في الكويت، فسبق أن ألقِي القبض على امرأة من جنسية آسيوية، بعد أن اتهمها زوجها، وهو مواطن كويتي، بنشر خصوصياتهما على مواقع مشبوهة.

وورد آنذاك في ملابسات الواقعة، أنه تم العثور على الزوجة برفقة شخص من أبناء جاليتها كان يساعدها على نشر مقاطع فيديو ”حميمية“.

وكان المواطن الكويتي قدم بلاغا ضد زوجته الآسيوية، التي كانت متغيبة حينذاك، مرفقا إياه بالأدلة والبراهين، على قيامها بنشر خصوصياتهما على مواقع الإنترنت، وتزويد مواقع مخلة بمقاطع فيديو لهما مقابل مبالغ مالية.

وذكر الزوج في إفادته حينذاك أنه بعد أشهر من زواجه من الآسيوية، اكتشف أنها ”تقوم بنشر لحظاتهما الحميمية على مواقع مخصّصة لأعمال منافية للآداب”.

وأضاف أن ”زوجته تتعامل مع آسيويين يقومون بشراء المقاطع التي قامت بتصويرها دون علمه مقابل مبالغ مالية، ليتم نشرها على المواقع المشبوهة، وأنه عثر على بعض الفيديوهات المرسلة إلى أشخاص لا يعرفهم“.

وتابع، عندما واجهها بما اكتشفه، أنكرت وافتعلت مشكلة وأخذت تصرخ بشكل هستيري، وقصدت سفارة بلادها، وادعت أنه اعتدى عليها بالضرب، وبأنها ترغب في توفير الحماية اللازمة لها“.

أما القضية الأولى فحدثت في العام 2019 عندما واجهت ”وافدة“ في عام 2019، حكما بالسجن مدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء العقوبة، وذلك لقيامها بنشر مقاطع ”منافية للآداب“ عبر موقع ”سناب شات“.

وعمدت المرأة إلى نشر مقاطع منافية للآداب على موقع ”سناب شات“ باسم مستعار ”دلوولة“، قبل أن يتم ضبطها من قبل الجهات الأمنية.

وصدر حكم آنذاك بسجن المرأة مدة 7 سنوات، قبل أن يتم تخفيفه من قبل محكمة الاستئناف إلى 3 سنوات.