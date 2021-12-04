باكستان.. توقيف 100 متهم بقتل سريلانكي بدعوى التجديف

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أوقفت السلطات الباكستانية أكثر من 100 شخص، بعد قتل مدير مصنع سريلانكي تعرض للضرب حتى الموت وأضرمت النار في جثته لاتهامه بـ“التجديف“، وفق ما أفاد مسؤولون في البنجاب اليوم السبت.

كان لهذه الجريمة التي وثقتها مقاطع فيديو جرى تناقلها عبر الشبكات الاجتماعية، وقع الصدمة على رئيس الوزراء عمران خان الذي تحدث عن ”يوم عار على باكستان“.

ومسألة التجديف حساسة بشكل خاص في باكستان حيث أدت مزاعم غير مثبتة في كثير من الأحيان بازدراء الإسلام بصورة متكررة إلى عمليات مطاردة وضرب أفضت إلى الموت في السنوات الأخيرة.

فالتجديف يُستخدم كذريعة في خلافات لا علاقة لها بالدين، كما تؤكد منظمات حقوق الإنسان.

ووقعت جريمة القتل أمس الجمعة، في سيالكوت بإقليم البنجاب، على بعد حوالي 200 كيلومتر جنوب شرق العاصمة إسلام أباد، بعد انتشار شائعات بحسب الشرطة بأن مدير المصنع ارتكب ”التجديف“.

وقال الشرطي في المنطقة ذو الفقار علي لوكالة فرانس برس: ”انتشرت شائعة في المصنع مفادها أن المسؤول مزق ملصقًا دينيًا وألقاه في سلة مهملات“.

وذكر المتحدث باسم الشرطة خرام شهزاد لوكالة فرانس برس أنه تم اعتقال ما يصل إلى 120 شخصا بينهم أحد المشتبه بهم الرئيسيين في أعقاب جريمة القتل.

وأفاد طاهر أشرفي، الممثل الخاص لرئيس الوزراء للوئام بين الأديان، بأن عمال المصنع اشتكوا قبل مقتل المسؤول من قسوته الشديدة، موضحًا أن ”خبراء الشرطة يحققون في القضية ويستطلعون عدة خيوط منها احتمال أن عمال المصانع استخدموا ذريعة الدين للانتقام من المسؤول“.

وتظهر مقاطع الفيديو المنشورة على موقع تويتر الضحية وهو يتعرض للضرب من قبل أفراد ردد بعضهم شعارات تندد بالكفر.

ثم تظهر صور أخرى جسده المحترق بالكامل أمام حشد من عشرات الرجال لم يبذل كثيرون منهم جهدًا لإخفاء وجوههم بل ذهبوا إلى حد التقاط صور سيلفي أمام الجثة المحترقة.

شاهدوا بصمت

وقال مالك نسيم أوان، وهو محام من سكان سيالكوت لوكالة فرانس برس، إن الأمر صدمه وإنه قلق من أثر ذلك والصورة التي يقدمها عن بلاده.

وأضاف: ”لا أستطيع أن أخبركم كم أشعر بالحرج، كان من الممكن أن يكون الأمر مختلفًا لو أن شخصًا ما فعل ذلك بمفرده، لكن الحشد كان يشاهد ما يجري بصمت، ولم يحاول أحد حتى إنقاذه“.

ودانت جميع الأحزاب السياسية والدينية، تقريبًا، وكذلك قائد الجيش جريمة القتل.

وصرح مسؤول باكستاني لوكالة فرانس برس، أن سلطات إسلام أباد تواصلت مع الدبلوماسيين السريلانكيين وأكدت لهم أن ”كل المتورطين في هذه الجريمة النكراء سيحالون إلى القضاء“.