شجار عنيف قرب الجامعة العربية الأمريكية بجنين يخلف ضحية وعدة إصابات

أسفرت مشاجرة عنيفة وقعت بين شبان فلسطينيين، اليوم السبت، في مدينة جنين، واستخدمت فيها أسلحة بيضاء وهراوات، عن وقوع ضحية وعدد من الإصابات.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية عقب المشاجرة وفاة طالب طعناً وإصابة 3 آخرين، فيما هرعت قوات الأمن الفلسطينية وفرضت طوقاً في المنطقة واعتقلت المتهم.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن الطالب ترك على الأرض بعد الاعتداء عليه وتوفي بعد لحظات من وصوله إلى مستشفى الرزاي، فيما وصفت حالة أحد المصابين بالخطرة.

وأوضحت المصادر أن القاتل هو منسق عام الشبيبة الفتحاوية في الجامعة عصام أبو الرب والشاب المقتول هو مهران خليلية منسق الشبيبة في كليته وهو من بلدة جبع ويبلغ من العمر 21 عامًا.

وقرر مجلس الطلبة تعليق الدوام حتى إشعار آخر تجنبا لوقوع مزيد من المواجهات داخل الحرم الجامعي، حيثُ طلب من كافة المنتسبين إخلاء الجامعة والالتزام بالإضراب.

وحول أسباب المشاجرة، قال محافظ جنين أكرم الرجوب، إن ”الحدث عبارة عن خلاف بين طلاب من قريتين حاولنا حله بالحوار، يوم الجمعة، ولكنه تجدد السبت.

وأكد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، في بيان مقتضب، ”مقتل مواطن وعدة إصابات في شجار أمام الجامعة الأميركية في جنين“.

وأضاف أن ”الشرطة والأجهزة الأمنية دفعت بتعزيزات كبيرة للمكان“.