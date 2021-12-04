توجيه تهمة القتل غير العمد لوالدي مطلق النار في ثانوية إكسفورد

قررت السلطات القضائية الأمريكية، يوم الجمعة، توجيه تهمة القتل غير العمد لوالدي الطالب ايثان كرمبلي، الذي أطلق النار يوم الثلاثاء الماضي في ثانوية اكسفورد العامة بولاية ميشيغان، ما تسبب في مقتل 4 أشخاص وإصابة سبعة آخرين.

وحسب المدعية العامة كارين ماك دونالد ”كان من الممكن تفادي هذه الفاجعة“، حسب ما أورده موقع ”20 مينوت“ الفرنسي.

وأوضحت أن إيثان كرمبلي البالغ 15 عاما ”هو من داس على الزناد“، لكن ”أشخاصا آخرين ساهموا في هذه الواقعة وأعتزم محاسبتهم“.

ولم يحضر الأبوين لدى قاضي التحقيق كما كان يفترض، ولم يتصلا بمحاميهما، مما دفع كبير الضباط (الشريف) ميكاييل بوشارد للتصريح لـ“سي إن إن“، أن “ ذلك يدل على نيتهما في الهرب“.

وبعد تحرك الـ“إف بي آي“ للبحث عنهما، تبين أنهما غادرا منزلهما بعد وقوع الجريمة خوفا على حياتهما، وأنهما سيمثلان أمام العدالة.

وتوصلت التحقيقات إلى مسؤولية والدي المتهم عما حصل، فجيمس وجينيفر كرامبلي، اشتريا المسدس الذي استعمله قبل 4 أيام من الجريمة، وكانا يضعانه في درج غير مقفل بالمفتاح.

وفي اليوم الذي سبق الواقعة، ضبط أحد المدرسين إيثان وهو يجري بحثا حول الأسلحة على الإنترنت، وعندما أخبرت المدرسة والدته بما حصل، بعثت له الرسالة النصية التالية: ”لست غاضبة، عليك فقط أن تتعلم ألا يضبطك أحد“.

وفي صباح اليوم الذي تم فيه إطلاق النار، استدعت إدارة الثانوية والدي ايثان على عجل، لأن ابنهما رسم مسدسا وشخصا مقتولا، وكتب على الصورة: ”دماء في كل مكان، أفكاري لا تتوقف ساعدوني ”. وأخبر المدرسون الأبوين أنهم سيطلبون تقييما نفسيا.

إلا أن الأبوين رفضا اصطحاب ابنهما إلى المنزل، كما أنهما لم يفتشا حقيبته ولم يسألوه إذا ما كان بحوزته سلاح، حسب ما فصلته المدعية العامة.

وبعد بضع ساعات، أي بعد ظهر ذلك اليوم نفسه، خرج ايثان من حمام المدرسة وبيده مسدس، وأطلق 30 رصاصة، قتلت 3 طلاب قاصرين ومدرسا في الـ47 من عمره، إضافة إلى وقوع 7 مصابين البعض منهم في حالة حرجة.

وتقرر محاكمة ايثان على أنه راشد، ويواجه 4 تهم، وهي ارتكاب جرائم قتل من الدرجة الأولى، وتهمة واحدة تتعلق بالإرهاب، وسبع تهم بالقتل العمد، و12 تهمة بحيازة سلاح ناري استخدم في ارتكاب جريمة قتل، مع احتمال أن توجه إليه تهم إضافية.