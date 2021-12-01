السعودية تضبط 30 مليون قرص مخدر في شحنة "هيل"

ضبطت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية أكثر من 30 مليون قرص ”إمفيتامين“ مخدر، كانت مخبأة في شحنة ”هيل“.

وبحسب تفاصيل أوردتها وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، فإن معلومات وردت إلى المديرية العامة لمكافحة المخدرات بشأن نشاط لمهربي مخدرات؛ ما أسفر عن إحباط محاولة تهريب 30 مليونا و349 ألف قرص إمفيتامين مخدر إلى المملكة.

وأضاف المتحدث الرسمي لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، أنه ”تم تتبع الشحنة وفق خطة أمنية محكمة إلى أن تمّ تحديدها، إذ تبين أن المخدرات موجودة داخل حاوية (هيل)، وتم ضبطها بالميناء الجاف في منطقة الرياض بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك“.

وتم إلقاء القبض على مستقبلي الشحنة، الذين تبين أن عددهم أربعة أشخاص، وهم: مواطنان، ومقيمان من الجنسية السورية، إذ تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

يذكر أن السلطات السورية أعلنت أمس الثلاثاء عن ضبطها نحو 525 كيلوغراما من الحبوب المخدرة ”كبتاغون“ ضمن شحنة معكرونة، كانت معدة للتصدير إلى المملكة العربية السعودية.

وأحبطت السلطات السعودية المختصة ،في الآونة الأخيرة، محاولات عدة لتهريب مواد مخدرة إلى المملكة، بعضها بشحنات ألواح حديدية، وبعضها الآخر بشحنات فواكه.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية إحباطها، بالتعاون مع دولة الإمارات، مخططا لتهريب أكثر من 1.5 مليون قرص إمفيتامين مخدر إلى المملكة، داخل شحنة محملة بالذرة، وتم إلقاء القبض على المتهمين، وهما: مواطن، ومقيم من الجنسية السورية.

وفي آب/ أغسطس الماضي، تمكنت السلطات من إحباط عملية تهريب كميّة من مادة ”الكوكايين“ المخدرة، كانت مخبأة في أحشاء 6 مسافرين، قدِموا إلى مطار الملك فهد بمدينة الدمام.

وتمكنت الهيئة في الشهر ذاته، في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون، بلغت أكثر من 8.7 مليون حبة كانت مخبأة في إرسالية ”كاكاو“.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، أحبطت محاولة تهريب 2.4 مليون قرص إمفيتامين مخدر إلى المملكة من خلال ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، إذ كانت مخبأة داخل شحنة من فاكهة الرمان قادمة من لبنان.

وتم بسبب هذه الشحنة إصدار قرار من المملكة بحظر دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها، حتى تُقدّم السلطات اللبنانية ضمانات بشأن إيقاف تهريب المخدرات نحو المملكة.

وتفرض السعودية عقوبات مشددة على مروجي ومهربي المخدرات تصل إلى الإعدام، ولا يمر عام دون تنفيذ مثل تلك الأحكام على مهربين من مختلف الجنسيات بعد إدانتهم وصدور أحكام قضائية قطعية ضدهم.