الكويت.. القبض على "بنغاليين" امتهنا الطب دون شهادة

ألقى رجال المباحث في الكويت، القبض على مقيمَين من الجنسية البنغالية، امتهنا الطب وانتحلا صفة ”طبيب وممرض“، لمعالجة أشخاص لا يستطيعون اللجوء إلى المستشفيات الحكومية، لارتكابهم مخالفات قانونية، وذلك بالرغم من عدم حصولهما على شهادات علمية تؤهلهما لممارسة المهنة.

وداهم رجال المباحث الكويتية، شقة واقعة في منطقة الحساوي، بمحافظة الفروانية الكويتية، والتي اتخذها المتهمان عيادة لاستقبال المرضى ومعالجتهما لهم فيها، ليتم ضبطهما بالجرم المشهود، والعثور على كميات كبيرة من الأدوية.

ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية، عن مصدر أمني، تفاصيل اكتشاف الحادثة، التي لا تعد الأولى من نوعها في البلد الخليجي، حيث قال، إن ”عملية المداهمة والضبط تمت بعد مراقبة المتهمَين، بناء على معلومات سرية وصلت لرجال المباحث، تفيد بممارستهما الطب والتمريض، من دون شهادة جامعية تؤهلهما لذلك“.

وأكد المصدر الأمني ”اعتراف المتهمَين، خلال التحقيق معهما، أن زبائنهما من مخالفي الإقامة، وأرباب السوابق الذين لا يستطيعون مراجعة المستشفيات الحكومية أو غيرها“.

وتم تسجيل قضية بالحادثة، وإحالة المتهمَين إلى الجهات المختصة، في حين تواصل تلك الجهات، عمليات التحري لضبط شركائهما في هذه القضية.

وسبق أن اكتشفت السلطات الكويتية، حالات انتحال صفة وتزوير جنسية أو شهادات علمية، وبينهم منتحلو صفة أطباء، ومنها حادثة انتحال مقيمَين مصريين، أحدهما مدرس، صفة أطباء تجميل، وإجرائهما عمليات تجميل لأشخاص بطريقة غير قانونية، في عيادة تجميل كبرى بمحافظة حولي الكويتية.

وتم اكتشاف تلك الحادثة وضبط المقيمَين في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، كما تم إيقاف 5 خادمات هاربات يعملن بعيادة مزيفة، كان يروج لها المتهمان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقبل عامين، كشفت الجهات المختصة حادثة انتحال وافد مصري، يعمل مندوبًا لإحدى الشركات، صفة طبيب ومزاولته لعمليات التجميل داخل إحدى الشقق في منطقة حولي بأسعار منخفضة.

وتم اكتشاف أمر هذا الوافد آنذاك، بعد إثارته لشكوك رجال المباحث، بسبب إعلان تجاري عن أسعار العمليات التجميلية التي يجريها، والتعريف عن نفسه بأنه طبيب متخصص بالتجميل، ليتم التحري عنه، والتعرف على الشقة التي يُجري فيها العمليات، حيث تم ضبطه، واعترف بقيامه بالعمليات التجميلية، بقصد الكسب المادي.