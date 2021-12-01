الكويت.. "سارقة الذهب": كنت أصطاد الباعة الشبان فقط لسرقتهم

أُحيلت المتهمة بسرقة محلات الذهب بطريقة المغافلة في دولة الكويت، إلى النيابة العامة، إضافة إلى شريكها الوافد، الذي اعتاد شراء الذهب المسروق منها، مع علمه بأنه مسروق بمبالغ مالية أقل.

وبحسب صحيفة ”الأنباء“ المحلية، كشفت المتهمة، وهي من غير محددي الجنسية ”البدون“، وتبلغ من العمر 41 عامًا، في التحقيقات، أنها كانت تختار المحلات المستهدفة بعناية، إضافة إلى اختيارها الشبان من الباعة، ولا تستهدف مطلقًا أيًا من المحلات التي يعمل بها كبار السن؛ أي ما فوق الخمسين عامًا.

وقالت المتهمة، إنها كانت تدخل المحلات المستهدفة، وتبدأ في الحديث مع الباعة من الشباب، وكذلك تستغل وجود زبائن وتقوم بفتح إحدى واجهات المحل، وأحيانا تطلب العديد من القطع الذهبية، للتظاهر بأنها تطلع عليها.

وأوضحت أنها كانت في بعض الأحيان تشتري قطعة، وتسرق أخرى، بأسلوب المغافلة، وأحيانًا أخرى، إذا سنحت لها الفرصة، تسرق دون شراء وتنصرف سريعًا.

وذكرت أنها كانت تحرص على وضع سيارتها على مسافة لا تقل عن كيلومتر، وفي شوارع جانبية، بحيث يصعب تتبعها من قبل كاميرات المراقبة، وكانت تحرص على ارتداء النقاب أو تضع كمامة سوداء، مشيرة إلى أنها كانت تقوم بجولات استكشافية قبل السرقة بيوم، وتحدد المحل الذي ستستهدفه.

وأقرت المتهمة بسرقة عدة محلات في مناطق المباركية، وحولي، والفحيحيل، والفروانية، كما أكدت أن المتهم الوافد الذي كان يشتري منها الذهب، يعرف أنها تتحصل على الذهب عن طريق السرقة، رغم أنه نفى هذه المزاعم خلال التحقيق معه.

وكان رجال مباحث السالمية، وبعد تحريات استمرت لفترة من الوقت، استطاعوا توقيف المتهمة، كما تمكنوا من ضبط شريكها (40 عامًا) حيث يعمل في أحد محلات بيع المجوهرات في منطقة السالمية.

يذكر أن المادة 217 من قانون الجزاء الكويتي، قد أشارت إلى أن كل من اختلس مالًا منقولًا مملوكًا لغيره بنية امتلاكه، يُعدّ سارقًا، ويُعدّ اختلاسًا كلَّ فعل يخرج به الفاعل شيئًا من حيازة غيره دون رضائه، ولو عن طريق غلط وقع فيه هذا الغير، ليدخله بعد ذلك في حيازة أخرى.

ولا يحول دون وقوع السرقة؛ كون الفاعل شريكًا على الشيوع في ملكية الشيء، كما يُعدّ في حكم السرقة اختلاس الأشياء المحجوز عليها، ولو كان الاختلاس واقعًا من مالكها، وكذلك اختلاس الأموال المرهونة الواقع ممن رهنها ضمانًا لدين أو على غيره.

وعاقبت المادة 219 من القانون نفسه، الجاني بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إلا إذا نص القانون على غير ذلك.