سوريا.. ضبط كمية من "الكبتاغون" ضمن شحنة معكرونة كانت متجهة للسعودية

أعلنت الجهات الأمنية في سوريا عن ضبطها نحو 525 كيلوغراما من الحبوب المخدرة ”كبتاغون“ ضمن شحنة معكرونة، كانت معدة للتصدير إلى المملكة العربية السعودية.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا)، فإن معلومات وصلت عن مجموعة من مهربي المخدرات، وإثر ذلك تم إيقاف شاحنة نوع ”إنترا“ في ريف دمشق، وبتفتيشها عثر فيها على أكياس من الحبوب المخدرة ”كبتاغون“، كانت مخبأة في شحنة معكرونة، ومعدة للتصدير إلى السعودية، بوزن 170 غراما لكل كيس وبوزن إجمالي يقارب الـ525 كيلوغراما.

وقال مصدر إنه ”تم رش مادة الفلفل لتضليل الأجهزة والكلاب المدربة على كشف المواد المخدرة من قبل المتهمين“، مؤكدا أنه تمت مصادرة المواد بينما لا تزال التحقيقات مستمرة مع المتهمين لكشف جميع المتورطين في القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وخلال الأشهر الماضية، أعلنت السلطات السورية في أكثر من مرة عن مصادرة شحنات من حبوب الكبتاغون، آخرها في الـ24 من الشهر الحالي تضمنت 525 كيلوغراما مخبأة أيضا في أكياس معكرونة.

وتم ضبط 180 ألف حبة الشهر الحالي _أيضا_ داخل علب حلاوة في دمشق، وأخرى الشهر الماضي تزن 650 كيلوغراما _أي أكثر من أربعة ملايين حبة_ تم ضبطها داخل سيارة على أوتوستراد حمص دمشق.

ويصنّف مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة الكبتاغون على أنّه ”أحد أنواع الأمفيتامينات المحفزة“، وعادة هو مزيج من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.

وصناعة الكبتاغون ليست جديدة في المنطقة، وتعد سوريا المصدر الأبرز لتلك المادة منذ ما قبل اندلاع الأزمة عام 2011، إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجا واستخداما وتصديرا.

وأوردت دراسة جديدة لمركز التحليلات العملياتية والأبحاث – كور (COAR) حول الاقتصاد السوري في الأزمة التي تعصف في البلاد، أن سوريا أصبحت ”البؤرة العالمية لإنتاج الكبتاغون، الذي شهد تطورا صناعيا وتكيفا وتعقيدا تقنيا أكثر من أي وقت مضى“.

وقدّرت الدراسة قيمة صادرات سوريا من الكبتاغون عام 2020 بأنها ”لا تقل عن 3.46 مليار دولار أمريكي“.

وتنشط صناعة حبوب الكبتاغون في لبنان المجاور، فيما نشطت كذلك في سوريا خلال سنوات الأزمة، إضافة إلى صناعته _أيضا_ في العراق.