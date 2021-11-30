الكويت.. القبض على "ضابط مسرح" صدم سيارات جيرانه لرفضهم خطبة ابنتهم له

ألقت الجهات الأمنية في دولة الكويت، يوم الثلاثاء، القبض على ضابط مسرّح، عمد إلى الاصطدام بمركبات جيرانه، انتقاما منهم.

ووفق صحيفة ”الراي“ المحلية، فقد أقدم ضابط مسرح من مؤسسة عسكرية، يحمل رتبة عالية، على الاصطدام عمدا بسيارات جيرانه؛ وذلك بعد رفضهم خطبة ابنتهم له.

وتقدم أصحاب السيارات بشكوى ضد الضابط، حيث تم تسجيل قضية إتلاف مال الغير بحقه، فيما جارٍ حصر السيارات المتلفة، وكذلك حجز مركبة الضابط، التي ارتكب بها الواقعة، بحسب الصحيفة.

ووفق ما أورده حساب ”المجلس“ المحلي، فإن الضابط المعني برتبة ”مقدم“.

وأظهر مقطع فيديو متداول، لحظة إقدام قائد مركبة على صدم سيارة متوقفة في موقف سيارات سكن عدة مرات بغية إتلافها.

القبض على ضابط برتبة «مقدم» اصطدم وأتلف سيارات جيرانه عمداً لرفضهم خطبة ابنتهم له !

pic.twitter.com/yGAB2mpmc6 — المجلس (@Almajlliss) November 30, 2021

ونصت المادة (249) من قانون الجزاء الكويتي، على أن ”كل من أتلف أو خرب مالا منقولا أو ثابتا مملوكا لغيره، أو جعله غير صالح للاستعمال في الغرض المخصص له، أو أنقص قيمته أو فائدته، وكان ذلك عمدا وبقصد الإساءة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 32 دينارا كويتيا أو بإحدى هاتين العقوبتين“.

وإذا ترتب على الفعل ضرر تبلغ قيمته 37 دينارا أو أكثر، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز 150 دينارا أو إحدى هاتين العقوبتين.

بينما تنص المادة 250 من القانون ذاته، على أنه ”إذا وقعت الأفعال المبينة في المادة السابقة على سند مثبت لحق، أو على سجل يأمر القانون بإعداده لإثبات بيانات معينة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز 225 دينارا أو إحدى هاتين العقوبتين“.

وتضيف المادة: ”أما إذا وقعت هذه الأفعال على مرفق عام أو مورد من موارد الثروة العامة بحيث ترتب عليها تعطيل المرفق العام أو تقليل فائدته أو إتلاف مورد الثروة العامة إتلافا كليا أو جزئيا، فإن العقوبة تكون الحبس المؤبد“.