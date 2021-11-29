السعودية.. المحكمة العليا تنقض عقوبات 3 متهمين في قضية "خاطفة الدمام"

نقضت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية الأحكام الصادرة من محكمة الدمام بحق ثلاثة متهمين، في القضية التي عرفت إعلاميا بـ“خاطفة الدمام“.

ووفق صحيفة ”عكاظ“ المحلية، رفضت المحكمة العليا في الرياض الحكم الصادر بسجن المتهم الثاني سنة ونصف السنة والغرامة 20 ألف ريال (5,400 دولار)، والثالث وهو منصور اليمني بالسجن 25 سنة ونصف السنة، والرابع بالسجن سنة وغرامة خمسة آلاف ريال (1,350 دولار).

وبحسب مصادر الصحيفة فإنه سيتم نقل ملف القضية إلى دائرة أخرى في محكمة الاستئناف، وذلك بعدما رأت المحكمة العليا أن الأحكام لا تتناسب مع الجرم الذي أقدم عليه الجناة، باعتباره ضربًا من ضروب الإفساد في الأرض، فيما أيدت في مايو/ أيار الماضي حُكم محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية المؤيد لحكم المحكمة الجزائية بالدمام، الذي يقضي بالقتل تعزيرا للمتهمة الأولى في القضية، وذلك بعد إدانتها بالخطف والتبني والتزوير.

وكانت النيابة العامة كشفت ،في مايو/أيار من العام الماضي، تفاصيل جديدة حول خاطفة الدمام، وهي سيدة سعودية أدينت بخطف ثلاثة أطفال رضع قبل نحو 20 عاما، ولم ينكشف أمرها حتى أصبحوا شبانا، عندما أثبتت فحوصات الحمض النووي أنسابهم الحقيقية وعادوا لأسرهم الأصلية.