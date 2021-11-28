شرطة الرياض تطيح بسارقي سيارة "الرنج روفر" (فيديو)

أطاحت شرطة العاصمة السعودية الرياض، بمواطن ومقيمة، سرقا سيارة ”رنج روفر“، على ما أفادت وسائل إعلام محلية، يوم الأحد.

وقالت صحيفة ”سبق“ المحلية، إن ”شرطة الرياض ألقت القبض على مواطن ومقيمة، تورّطا في سرقة مركبة من طراز ”رنج روفر“ من مواطن آخر، بعد أن أوهماه بأنهما سيجرّبانها قبل شرائها“.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، قوله إن ”الجهات الأمنية بشرطة المنطقة، تمكّنت من تحديد هوية رجل وامرأة والقبض عليهما، بعد سرقتهما مركبة مواطن، وهما مواطن ومقيمة من الجنسية الفلسطينية، وتمّت استعادة المركبة“.

#تم_القبض #سارقة_الرنج شرطة الرياض تلقي القبض على سارقي الرنج، وهما مواطن و مقيمة من الجنسية الفلسطينية، كما نفذا ايضًا حادثة سرقة أجهزة وهواتف من احد المحلات التجارية بالرياض، وتم اتخاذ الاجراءات النظامية بحقهما. https://t.co/4r8WXcJhRc pic.twitter.com/H8DUNRmHJd — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) November 28, 2021

وأشار المتحدث الأمني، إلى أن ”إجراءات الاستدلال الأولية، بينت أنهما سرقا المركبة بعد إيهام مالكها برغبتهما في تجربتها، قبل إتمام عملية الشراء“.

وبين أن المواطن والمقيمة ”نفّذا حادثة سرقة أجهزة، وهواتف من أحد المحال التجارية بمدينة الرياض، وتمّ توقيفهما واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة“.

وتشهد السعودية بين الحين والآخر، حوادث جنائية ينفذها مواطنون ومقيمون.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت مطلع الشهر الجاري، القبض على شخصين، بتهمة سرقة ثلاث مركبات، وارتكاب أعمال جنائية باستخدامها.

وفي التفاصيل، فإن عناصر مكافحة جرائم الاعتداء على الأموال في شرطة مكة المكرمة، تمكنوا من استرداد ثلاث مركبات مسروقة، استخدمت في عمليات سرقة معدات وكابلات كهربائية، من منازل تحت الإنشاء.

ونقلت صحيفة ”سبق“ المحلية عن المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، قوله آنذاك، إن ”المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، وتعقّب مرتكبيها، أسفرت عن تمكّن الجهات الأمنية المختصة من استرداد 3 مركبات مسروقة، استُخدِمت في سرقة معدات وكابلات كهربائية من منازل تحت الإنشاء“.

وأكد المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، أنه تم القبض على سارقي المركبات، حيث تبين أن أحدهما مواطن، والآخر مقيم من الجنسية السودانية.

وأضاف أنه جرى إيقاف السارقين، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

وقبل نحو أسبوعين، ألقت شرطة المدينة المنورة القبض على ستة أشخاص تورطوا في عملية سطو مسلح.

وأكد متحدث باسم الشرطة في حينها، أن ”المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن شرطة محافظة ينبع، من تحديد هوية ستة أشخاص، ظهروا في مقطع فيديو إثر سطوهم على محل تجاري تحت تهديد السلاح الأبيض، وسلب مبلغ مالي، وتم القبض عليهم“.