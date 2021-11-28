الكويت تسدل الستار على قضية "النائب البنغالي" الشهيرة

أسدلت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الأحد، الستار على قضية ”النائب البنغالي“ الشهيرة، التي بدأ التحقيق فيها قبل قرابة عام ونصف العام، لتنتهي المحاكمة بإدانة ”النائب البنغالي“، محمد شهيد إسلام، وآخرين ثبت تورطهم معه في القضية بتهمة الرشوة.

وقضت المحكمة بسجن ”النائب البنغالي“ 7 أعوام مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 2.7 مليون دينار كويتي، ”9 ملايين دولار“، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذه العقوبة، كما قضت بسجن بقية المتهمين 7 أعوام، وهم ”اللواء مازن الجراح، ونواف الشلاحي، والمدير العام السابق في الهيئة العامة للقوى العاملة حسن الخضر، والنائب السابق صلاح خورشيد“.

ووفقًا لوسائل إعلام كويتية، فقد أمرت المحكمة بتغريم كلّ مِن ”الجراح والشلاحي“ 1.9 مليون دينار، ”6.5 مليون دولار“، وتغريم الخضر 180 ألف دينار، ”596 ألف دولار“، وعزلهم جميعًا من الوظيفة.

كما قضت المحكمة بتغريم النائب السابق خورشيد، 740 ألف دينار، ”2.4 مليون دولار“، فيما برأت المحكمة النائب سعدون حماد من القضية.

محكمة التمييز أسدلت الستار على قضية #النائب_البنغالي: • حبس مازن الجراح وصلاح خورشيد والنائب البنغالي 7 سنوات • تأييد براءة النائب سعدون حمادhttps://t.co/dv3U1JfjGR — القبس (@alqabas) November 28, 2021

ويأتي حكم التمييز، اليوم، مؤيدا لحكم الاستئناف الصادر في نيسان/ أبريل الماضي، الذي أدان هؤلاء الأشخاص في القضية التي بدأت منذ حزيران/يونيو 2020، بعد أن تم حجز ”النائب البنغالي“، بناء على اعترافات أدلى بها عمال بنغاليون ضده، بأنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها لتمكينهم من دخول الكويت.

وباشرت النيابة العامة التحقيق مع ”النائب البنغالي“ في بضع تهم، منها: ”تجارة الإقامات، والمتاجرة بالبشر، وغسيل أموال، لتتفرع القضية وتشمل عدة متهمين كويتيين ووافدين وردت أسماؤهم في التحقيق، وتم ضبطهم بتهمة تلقي رشاوى من النائب لتمرير معاملات مخالفة للقانون لمصلحة شركة يملكها المتهم البنغالي“.

وكانت صحيفة ”القبس“ المحلية كشفت سابقًا عن عدد المتهمين بالقضية، وهم إضافة ”للنائب البنغالي“، مواطن كويتي متوار عن الأنظار، وهو متهم رئيس في القضية، إضافة إلى 4 بنغاليين آخرين، والجراح، وقيادي في هيئة القوى العاملة وشقيقته، ومرشح سابق في الدائرة الرابعة لمجلس الأمة، ورجل أعمال وصاحب مكتب سفريات، إضافة إلى النائبين سعدون حماد وصلاح خورشيد.

وتم إخلاء سبيل بعض المتهمين بوقت سابق بكفالة مالية، في حين بقي في الحجز ”النائب البنغالي“ وأحد مواطنيه، والجراح، وقيادي القوى العاملة، والمرشح السابق في الدائرة الرابعة.