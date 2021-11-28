إيران تسجن مدير تطبيق الكتروني مشهور بتهمة استقطاب فتيات للدعارة

أيدت محكمة استئناف طهران في إيران، مساء السبت، حكماً بالسجن ثلاثة أشهر ويوم واحد، ضد مدير تطبيق الكتروني مشهور، بتهمة ”التحريض على الفساد والدعارة عن طريق استقطاب فتيات في هذا المجال“.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، إن ”محكمة استئناف طهران أيدت الحكم الصادر ضد أشكان مير أرمندهي“، مدير موقع وتطبيق ديوار (الجدار)، بالسجن 3 أشهر ويوم واحد بتهمة ”التحريض على الفساد والدعارة عن طريق استقطاب فتيات في هذا المجال“.

من جانبه، أبدى أشكان مير أرمندهي استغرابه من قرار محكمة الاستئناف وذلك عبر تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في ”تويتر“.

وكتب في تغريدة ينتقد فيها الحكم: ”الإعلانات المتعلقة بالتهمة ليس لها محتوى جنائي، وتستند الإدانة فقط إلى الإجراءات التي اتخذتها أطراف ثالثة خارج المنصة (التطبيق)“، مشيراً إلى ”إنه احتُجز لمدة 12 ساعة قبل ذلك وأُفرج عنه بكفالة مليار ومائة مليون تومان“.

وأضاف مير أرمندهي إن ”موقع ديوار وفر شروطًا لـ 1.4 مليون شخص في جميع أنحاء إيران من كسب عيشهم باستخدام مرافق هذا التطبيق“.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، كتبت وكالة أنباء فارس في تقرير على إعلانات موقع الجدار: ”يحاول المستخدمون المستغلون على موقع الجدار عرض خدماتهم (الدعارة) في الخفاء من خلال استخدام عبارات خاصة في الإعلانات“.

وفي بيان صدر احتجاجا على إدانة مدير موقع وتطبيق ”الجدار“ الإيراني، قال الموقع على الإنترنت إنه ”لا يمكنه التحقيق في دوافع ونوايا وخلفيات محتملة“ لـ 44 مليون مستخدم استخدموا الموقع“، مضيفاً أن ”مثل هذا الحكم سوف يؤدي إلى إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بصناعة الأعمال التجارية عبر الإنترنت“.

وكتب الموقع أن ”عدد كبير من شركات الإنترنت تعمل كمنصة، وهذا الحكم يمكن أن يكون تحذيرًا لجميع نشطاء الصناعة“، داعيًا إلى وقف الحكم من قبل ”أعلى درجات القضاء“.

وفي يونيو/حزيران من العام الماضي، أرسلت جمعية الحفاظ على الطيور رسالة إلكترونية موقعة من 223 شخصًا نشطًا في مجال البيئة إلى موقع ديوار، حيث طُلب من مديري الموقع إنهاء عمليات البيع والشراء غير القانونيين للحيوانات على موقعه على الانترنت.

وموقع ديوار الإيراني ينشر إعلانات لبيع وشراء البضائع الجديدة والمستعملة منذ عام 2013، يغطي حوالي 140 مدينة في إيران.

ولأول مرة في إيران، تمكن موقع ديوار الإلكتروني من تسجيل المتطلبات خارج الحدود من خلال توفير البضائع في 4 مدن أفغانية وهي كابول وهرات وقندهار ومزار شريف.