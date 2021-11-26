السعودية تحبط 7 محاولات لتهريب أكثر من مليوني حبة "كبتاغون" عبر منفذ الحديثة

أعلنت السعودية يوم الجمعة، إحباط 7 محاولات لتهريب حبوب ”كبتاغون“ المخدرة عبر منفذ حديثة الحدودي شمالي المملكة.

وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، إنها ”أحبطت 7 محاولات لتهريب أكثر من 2.1 مليون حبة كبتاغون بمنفذ الحديثة، عُثر عليها مُخبأة ضمن إرساليات وردت إلى المملكة عبر المنفذ“.

وكشفت الهيئة في بيان لها عبر موقعها الرسمي، أنه بعد ”عند خضوع عدد من الإرساليات للإجراءات الجمركية المعتادة، عثر على كميات من حبوب الكبتاغون مخبأة بطرق احترافية، حيث تم في محاولة التهريب الأولى إحباط تهريب (467.441) حبة كبتاغون مخبأة في تجويف أسفل أرضية إحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ“.

أما في المحاولة الثانية بحسب البيان ”تم ضبط (566.279) حبة كبتاغون تم إخفاؤها داخل أكياس في إرسالية عبارة عن (طحين نشا)“.

”وفي المحاولة الثالثة تمكن رجال الهية في المنفذ من إحباط (136.045) حبة كبتاغون، كانت مخبأة داخل الراديتر الخاص بإحدى الشاحنات وذلك بعد تجويفه وتعبئته بالحبوب بطريقة فنية“.

وأضافت الهيئة أن ”رجال الأمن في المنفذ تمكنوا كذلك من إحباط محاولة تهريب رابعة، وذلك بعد العثور على (184.883) حبة كبتاغون مخبأة في تجويف ديكور الثلاجة الخاصة بكابينة إحدى الشاحنات“.

وأشارت إلى أنه ”في المحاولة الخامسة تم إحباط (473.255) حبة كبتاغون بعد أن قام المهرب بإخفائها بطريقة فنية في أجزاء متفرقة من شاحنته التي كان يقودها“.

وتابع البيان أنه ”في المحاولة السادسة جرى إخفاء (282.558) حبة كبتاغون في أرضية إحدى الشاحنات“.

كما أحبطت الهيئة ”محاولة تهريب حبوب كبتاغون سابعة بلغ عدد المضبوطات فيها (26.744) بعد العثور عليها مخبأة بمخابئ في الواجهة الأمامية للشاحنة“.

وأوضحت أنه ”بعد إتمام عمليات الضبط وبالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات، تم القبض على المتهمين وعددهم 12 شخصا“.

وتفرض المملكة العربية السعودية عقوبات مشددة على من يقومون بترويج وتهريب المخدرات قد تصل إلى الإعدام.

ولا يمر عام دون تنفيذ مثل تلك الأحكام على مهربين من مختلف الجنسيات بعد إدانتهم وصدور أحكام قضائية قطعية ضدهم.

ويعيش في المملكة قرابة 20 مليون مواطن سعودي ونحو 13 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات، فيما تمتلك البلاد حدودا برية وبحرية مع كل من: مصر والأردن والعراق ودول الخليج العربي واليمن.