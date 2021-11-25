حكم نهائي ببراءة كويتي من قتل شقيقته

أسدلت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الخميس، الستار على قضية قتل وقعت قبل أكثر من عامين، وراح ضحيتها شابة واتهم شقيقها بقتلها.

وأيدت محكمة التمييز براءة المتهم، وهو مواطن، من قتل شقيقته عقب تعديل التهمة إلى ضرب أفضى إلى الموت، وحبسه سنتين فقط، بعد مرافعة المحامي خالد الزوير، وفقا لحساب ”أمن ومحاكم“ المعني بنقل أحدث الأخبار الأمنية والأحكام القضائية.

وكانت محكمة الاستئناف قد قضت، في حزيران/ يونيو الماضي، بسجن المواطن عامين وبراءته من قتل شقيقته، وهو حكم مؤيد لحكم الجنايات الذي صدر في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وسبق أن كشف الناشط الحقوقي والإعلامي عبدالعزيز اليحيى، أن القضية المذكورة وقعت العام 2019، وأن المتهم (ع ع) قتل شقيقته (ن ع)، وبعد مرافعة محامي الدفاع استجابت المحكمة لطلبه وحولت القضية من جناية قتل عمد إلى جنحة ضرب.

ولا توجد إحصائيات دقيقة لعدد النساء اللاتي يُقتلن في المجتمع الكويتي، لوجود حالات لا يتم الكشف عنها أو معرفة ما يتعرضن له من اعتداءات، إلا أنه سبق أن تم تسجيل جرائم قتل بحق فتيات وسيدات، حيث سجل العام الجاري عدة جرائم وأبرزها قضية فرح حمزة أكبر التي قُتلت في نيسان/ أبريل الماضي.

وسبق أن أصدرت محاكم كويتية أحكاما بالسجن بجرائم قتل نساء، ومنها حكم صدر في نيسان/ أبريل الماضي، حيث قضت محكمة التمييز بسجن مواطن لمدة عشرة أعوام بعد إدانته بقتل شقيقته وتُدعى هاجر العاصي قبل نحو عامين ببندقية صيد في منطقة مبارك الكبير.

وفي حديث سابق مع ”إرم نيوز“، قال الإعلامي والحقوقي عبدالعزيز اليحيى، نائب رئيس تحرير مجلة ”الحوادث“ المهتمة بالجرائم، ”إن ضعف تطبيق القانون هو أحد أسباب تصاعد الجرائم، لا سيما ما يتعلق ببلاغات التهديد بالقتل وكذلك العنف، التي تستوجب الأخذ بجدية أكبر من ذلك“.

ورأى اليحيى أن ”استقرار المجتمع وأمانه هو الأهم، وأن الإعدام قصاصا سيكون رادعا ويقلل من جرائم القتل بشكل عام وقتل النساء بشكل خاص“.

ورصد تقرير سابق لصحيفة ”القبس“ المحلية 3 أسباب رئيسية خلف معظم الجرائم ضد النساء، وهي: ”المخدرات، والشك الناتج عن التوهم والهلوسة، ومطالبة الفتيات بالتحرر من القيود الأسرية والعادات والتقاليد تأثرا بعالم السوشيال ميديا، وهو ما يقابله رفض تام بسبب العادات والتقاليد“.

وينتقد كثير من الكويتيين قانون الجزاء الكويتي، الذي يرون أنه يخفف العقوبة عن قاتل الأنثى في ظروف معينة، وتحديدا المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي المنظمة لجرائم ”قتل الزنى“، التي يرى عدد كبير من الحقوقيين ”بأنها تساهم في هدر دم المرأة وتعطي القاتل مبررا لارتكاب الجريمة“، ويطالبون بإلغائها.