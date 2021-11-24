القبض على سعودي أساء للذات الإلهية

ألقت شرطة الرياض اليوم الأربعاء القبض على مواطن بعد حديثه في إحدى مساحات برنامج التواصل الاجتماعي ”تويتر“ بكلام ينطوي على إساءة للذات الإلهية.

وبين المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) أنه وبعد المتابعة الأمنية تم إيقاف المواطن، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بمنطقة الرياض.

وكان النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب، أمر يوم أمس الثلاثاء، بضبط شخص تحدث عبر تويتر بكلام ينطوي على ”إساءة للذات الإلهية“.

وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة، إن المعجب أصدر ”أمرًا بضبط وإحضار شخص ظهر وهو يتحدث في إحدى مساحات برنامج التواصل تويتر بكلام ينطوي على إساءة للذات الإلهية“.

وأضاف المصدر، في بيان، أن النائب العام ”وجه بمباشرة إجراءات التحقيق معه، بعد التحقق من صحة المحتوى ونسبته إليه“، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وتابع المصدر أن ”النيابة العامة لن تألو جهداً في ملاحقة وتجريم مروجي الأفكار الماسة بالقيم الدينية وتقديمهم للعدالة، كما أنها في الوقت نفسه ماضية في محاصرة أرباب الفكر الإرهابي الذين يحاولون نشر أفكارهم في أوساط المجتمع“.

من ناحيتها، قالت المحامية راوية المالكي إن الشخص الذي ظهر وهو يتحدث في إحدى مساحات ”تويتر“ بكلام يحتوي على إساءة للذات الإلهية قد يواجه عقوبة السجن والغرامة وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وأضافت في تصريحات صحفية أن المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية نصت على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 3 ملايين، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يقوم بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الأداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة.

وبينت أنه في حالة قيام بعض الأشخاص بنشر حديثهم وسبهم على مواقع التواصل الاجتماعي فإن النيابة العامة تباشر الدعوى استنادًا إلى المادتين الخامسة عشرة والسابعة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية.

وأشارت المحامية راوية المالكي إلى أن المتهم في هذه الحالة يواجه عقوبتين الأولى: وهي سب الذات الإلهية والثانية: استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للسب.