سجن ممثل كويتي شهير 3 سنوات بعد إدانته بتعاطي وحيازة المخدرات

قضت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الثلاثاء، بسجن ممثل مشهور 3 سنوات و4 أشهر، مع الشغل والنفاذ، عقب إدانته بقضية ”تعاطي وحيازة المواد المخدرة“.

كما أمرت المحكمة بتغريمه 3 آلاف دينار (نحو 10 آلاف دولار)، وهو حكم ثاني درجة وليس نهائيا، وفقا لصحيفة ”الراي“ المحلية.

وذكر حساب ”أمن ومحاكم“ المحلي المعني بنقل الأخبار الأمنية والقضائية، أن حكم الاستئناف تعديل لحكم الجنايات الصادر سابقا بالقضية، والذي قضى بسجن الفنان 5 سنوات مع الشغل والنفاذ.

ولم تكشف الصحيفة المحلية والحساب الأمني عن هوية الفنان، في حين أكدت حسابات إخبارية محلية أخرى أن المتهم هو الفنان الشاب ”علي كاكولي“، الذي سبق أن راجت معلومات بشأن ”تورطه بقضية مخدرات“.

ولم يتوفر لـ ”إرم نيوز“ التثبت من كل المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت محكمة الجنايات عقدت، في منتصف آب/ أغسطس الماضي، أولى جلسات محاكمة الممثل، وأحد أقاربه، اللذين ”أنكرا التهم الموجهة إليهما بشأن حيازة المواد المخدرة من أجل الاتجار بها والتعاطي“.

وأكدت صحف كويتية، في نهايات شهر تموز/ يوليو الماضي، إصدار النيابة العامة قرارا بحبس ممثل كويتي لمدة 21 يوما بتهمة جلب مواد مخدرة من خارج البلاد.

واكتفت الصحف آنذاك، بذكر الأحرف الأولى من اسم الممثل ”ع.ك“ دون الإشارة إلى اسمه بشكل واضح.

وكانت صحيفة ”القبس“ ذكرت في ذلك الوقت، أن الفنان المتهم أفاد أثناء التحقيق معه بأنه ”أصبح مدمنا أثناء وجوده لتصوير عمل فني في إحدى الدول العربية“.

ودفع الزج باسم الفنان كاكولي، المحاميين حنان الصباح وحسن الحوتري، لإصدار بيان تم نشره عبر حساب الفنان في ”إنستغرام“، جاء فيه بأن ”وسائل التواصل الاجتماعي تعج بخبر القبض على الفنان الكويتي علي كاكولي، وهو خبر فيه افتراء على سمعة الفنان وعائلته“.

وأشار البيان إلى ضرورة تثبّت الجميع من صحة الخبر وعدم الاستعجال بتداوله، لافتا إلى أن من يتناقل هذا الخبر ”لا يريد الخير إنما الشر“.

وعلي كاكولي ممثل ومغنٍ كويتي، في الثلاثينات من عمره، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، إذ شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية، منها: ”جادة 7″، ”قلوب حائرة“، ”ليلة عيد“، ”دفعة بيروت“، كما أطلق كاكولي قبل أشهر قليلة أغنية باللهجة المصرية بعنوان ”النفخة الكدابة“.

وتطبق الكويت عقوبات رادعة بحق تجار المخدرات ومروجيها، إذ تُصدر أحكاما قضائية ضد كل من تثبت إدانته بهذه القضايا، وتصل أحيانا إلى الإعدام والسجن المؤبد.