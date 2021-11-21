الأزهر يكشف موقفه من عمليات التحول الجنسي

أكد شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب،أن هوس التحول الجنسي دون ضرورة طبية قاطعة محاولة بائسة لتغيير خلق الله.

ونشرت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف عبر موقع التواصل الاجتماعي“فيس بوك“ الأحد، موقف شيخ الأزهر تجاه ما يسمى باليوم العالمي للتحول الجنسي.

وقال البيان ”خلق الله الإنسان وصوره في أحسن صورة، وأراد لهذا الكون أن يسير وفق حكمته وإرادته، وما نراه اليوم من (هوس التحول الجنسي) دون ضرورة طبية قاطعة، لهو أمر تأباه الفطرة الإنسانية السوية، وترفضه كل الأديان الإلهية“.

واختتم شيخ الأزهر البيان بالقول إن ذلك ”محاولة بائسة لتغيير خلق الله واتباع للشهوات تحت دعاوى الحريات الزائفة“.

وكان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب قد اصطحب أول أمس الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني وزوجته، خلال زيارتهما للقاهرة.

وكتب شيخ الأزهر ”سعدت بلقاء الأمير تشارلز بالجامع الأزهر، تناقشنا حول أبرز الأزمات الإنسانية المعاصرة، ووجدت فيه قائدا يتحلى بالحكمة والمسؤولية، وصوتا غربيا منصفا في حديثه عن الإسلام والمسلمين، ناقشنا أهمية تعزيز حوار الأديان، وأزمة تغير المناخ، وضرورة إيجاد حلول جذرية للحد من خطورتها“.

وتضع مصر بعض الشروط لإجراء عملية التحول الجنسي، أبرزها موافقة اللجنة الطبية المعنية بوزارة الصحة، وإجراء الفحوصات والتحاليل الهرمونية التي تثبت قابلية التحول، وموافقة دار الإفتاء في تغيير الجنس.

وفي أحيان كثيرة تتصدر عمليات التحول الجنسي المشهد في مصر.

و كان آخرها قضية تحويل ابنة الفنان المصري هشام سليم ”نورا“ إلى ذكر ”نور“.

ووسط حالة من الجدل وتباين في الآراء، أعلن هشام سليم دعمه لابنته وإقدامها على هذه الخطوة بسبب ”المعاناة التي كانت تعاني منها نورا قبل التحول“.

وسجلت مصر 31 حالة ترغب في التحول الجنسي خلال الفترة من 2013 حتى عام 2017، وافقت نقابة الأطباء على 20 حالة منها فقط.

ويؤكد أطباء متخصصون أن وجود خلل في الكروموسومات أثناء الحمل يؤدي إلى صعوبة تحديد جنس الجنين، كما أن عملية التحول الجنسي سواء من ذكر إلى أنثى أو العكس نادراً ما تحدث في مصر، مرجعين ذلك إلى الإجراءات الروتينية في هذا الصدد.

وذكر الأطباء أن الشخص المتحول من ذكر إلى أنثى لا يمكن أن يحمل، ومن تتحول من أنثى إلى ذكر ربما لا تكون قادرة على الإخصاب أو الإنجاب، كما أنه علمياً وطبياً لن نكون أمام أنثى أو ذكر كامل بعد هذا التحول الجنسي-بحسب قولهم.