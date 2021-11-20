فرنسا تفاوض المغرب للإفراج عن رجل أعمال متهم بتهريب المخدرات

أكدت صحيفة ”جون أفريك“ الجمعة، إجراء فرنسا مفاوضات سرية مع المغرب، للإفراج عن رجل الأعمال الفرنسي أوبير غوتاي، المتهم بالاتجار في المخدرات وتسليمه إلى فرنسا.

وذكرت الصحيفة استنادا إلى مصادرها الخاصة، أن سلطات كل من فرنسا والمغرب وبنين تسعى للتوصل إلى اتفاق بخصوص رئيس شركة ”غودنيس ساس“ المتخصصة في الاتجار بالمواد الأولية، ومقرها الرئيسي في باريس.

واعتقل رجل الأمال الفرنسي أبير غوتاي بمطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء يوم 12 أكتوبر الماضي، بناء على مذكرة بحث دولية أصدرتها سلطات بنين، وما يزال نزيلا بأحد السجون في الرباط.

وكانت السلطات المغربية قد أصدرت بيانا، يفيد باعتقال المواطن الفرنسي البالغ من العمر 65 عاما، بناء على أمر دولي بإلقاء القبض عليه صادر عن السلطات القضائية بدولة بنين، في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في مخدر الكوكايين.

وأضاف البيان، أنه ”حسب المعلومات المتوفرة في الأمر الدولي بإلقاء القبض، فان المواطن الفرنسي الموقوف يشتبه في ارتباطه بقضية تهريب 145 كيلوغراما من مخدر الكوكايين من قبل السلطات الأمنية لدولة البنين، بعدما تم ضبطها في مايو الماضي في حاوية قادمة من أحد الموانئ بأمريكا اللاتينية“.

وبعد أن تم ضبط القضية، شرع القضاء في بنين في اعتقال العديد من الأشخاص بمن فيهم الرئيس التنفيذي لشركة سونيمكس ، سيرافين ييتو الذي لا يزال في السجن منذ ذلك الحين. في غضون ذلك.

وتم إيداع المعني بالأمر السجن في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة، كما تكلف مكتب الانتربول بالرباط بإشعار نظيره في دولة البنين بواقعة التوقيف .

وتدل المعلومات الواردة على حساب لينكدن الخاص برجل الأعمال أوبير غوتاي، أنه مؤسس ومسير الشركة المتخصصة في السمسرة في المواد الأولية الموجهة لأفريقيا الغربية، مثل الأرز السكر والاسمنتو الكلنكر ودقيق القمح، القادمة من التايلند و الهند وباكستان وفيتنام وإسبانيا وتركيا والبرازيل وغيرها، والموجهة إلى الكونغو و بنين والنيجر و بوركينا فاسو وغينيا كوناكري وغيرها.

ويتضمن الحساب سجلا حافلا من الخبرة في مجال تسيير الأعمال منذ الثمانينات من القرن الماضي، خصوصا في البلدان الأفريقية، يشير إلى عمله في مجال السيارات و الآليات الصناعية، قبل التوجه إلى المواد الأولية.