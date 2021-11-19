رغم اتهامه في قضية "صندوق الجيش".. جابر المبارك يغادر الكويت لأسباب صحية

غادر رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك دولة الكويت، متوجها إلى ألمانيا عن طريق مطار ”الشيخ سعد“، وذلك لاستكمال رحلة علاجه، وفق ما نشره حساب ”خبر عاجل“ المحلي.

وقررت محكمة الوزراء الكويتية، خلال جلسة عقدتها يوم الثلاثاء، رفع منع السفر لمرة واحدة عن الشيخ جابر المبارك، أحد المتهمين في قضية الاختلاسات الشهيرة المعروفة إعلاميا بـ”صندوق الجيش“، الذي أخلي سبيله قبل حوالي شهر.

وأخلت المحكمة في 5 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي سبيل الشيخ جابر المبارك بكفالة مالية بقيمة 10 آلاف دينار (33 ألف دولار)، بناءً على الطلب المقدم من المحامي إبراهيم محمد الكندري بصفته وكيلاً عنه.

وكانت محكمة الوزراء قد عقدت قبل شهر جلسة للنظر في القضية الشهيرة المتعلقة بسوء استخدام أموال الجيش التي تمت إثارتها منذ قرابة عامين، ورفضت إخلاء سبيل جميع المتهمين في القضية بمن فيهم الشيخ جابر المبارك وخالد الجراح وزير الداخلية والدفاع سابقاً.

وسبق أن واجهت المحكمة الشيخين المبارك والجراح بالتهم الموجهة إليهما، إلا أنهما ”أنكرا التهم وطالبا بسرية الجلسة وأن يستمر قرار حظر النشر في القضية إعلاميا“.

ورفضت المحكمة في جلساتها السابقة إخلاء سبيل الشيخين ومتهمين آخرين، وهم قياديون في الجيش محبوسون على ذمة القضية منذ آذار/ مارس الماضي.

كما أمرت المحكمة باستمرار حظر النشر في القضية، وهو قرار سبق أن قررته المحكمة مع بداية إثارة القضية نهاية عام 2019.

وأثيرت قضية ”صندوق الجيش“ في نوفمبر 2019، بعد تقديم الراحل الشيخ ناصر الصباح الذي كان حينذاك وزيرا للدفاع، بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.

وأحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار (790 مليون دولار)، والتي اتُهم فيها قياديون بارزون منهم الشيخ المبارك والشيخ الجراح.

وتولى الشيخ جابر المبارك رئاسة الحكومة خلال الفترة الممتدة من نهاية عام 2011 حتى نهاية 2019، حيث تقدم آنذاك باستقالة حكومته عقب صدام مع النواب واستجواب أكثر من وزير في حكومته، بالتزامن مع كشف وإثارة قضية ”صندوق الجيش“.