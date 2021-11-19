مصر.. القبض على منتج سينمائي بتهمة "النصب" على مواطنين

اعتبرت نقابة المهن التمثيلية في مصر يوم الجمعة، أن قرار القبض على أحد المنتجين السينمائيين، لا علاقة لها به لأنه قضية جنائية وليست فنية.

وقال نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي، إن ”قرار القبض على المنتج إسحاق إبراهيم بسبب اتهامه في قضايا نصب، وليست قضايا فنية، وليس للنقابة دخل بها“.

وأشار زكي إلى أن ”النقابة مخولة بالدفاع عن القضايا المتعلقة بالفن إذا كان للعضو حق بها، غير ذلك فهي قضايا جنائية ليس لنقابة الممثلين دخل بها“.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد ألقت في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، القبض على المنتج السينمائي إسحاق إبراهيم، في مدينة نصر في القاهرة على خلفية اتهامه في ”قضايا نصب“.

وبحسب التحريات الأولية، فإن ”المنتج السينمائي إسحاق إبراهيم، متهم في 30 حكما قضائيا، متعلقة بقضايا شيكات وإيصالات أمانة“.

وأضافت التحريات، أن ”مواطنين تقدموا ببلاغات لاتهام إسحاق إبراهيم وأشقائه بالنصب عليهم من خلال الإعلان عن بيع وحجز شاليهات بأسعار مخفضة في منطقة رأس سدر“ الواقعة على خليج البحر الأحمر.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على أن ”يكون التسليم بعد عامين من تاريخ توقيع العقد، وهو ما دفع العشرات من المواطنين لحجز الوحدات السكنية بالشركة المملوكة لهم“.

وقالت إن ”المواطنين المتضررين من المنتج السينمائي وأشقائه قاموا منذ عدة سنوات بسداد أقساطهم بانتظام إلا أنهم لم يتسلموا الوحدات الخاصة بهم“.

واعتبر ذلك ”نصبًا على المواطنين بعد جمع ملايين الجنيهات وعدم الوفاء بالالتزامات الموقعة فى العقد والتهرب من التسليم“، وفق التحريات.

وكان نحو 100 مواطن قد تقدموا ببلاغات للنائب العام تتهم إسحاق إبراهيم بالنصب عليهم، وطالبوا برد المبالغ التى استولى عليها أو تسليمهم الوحدات التى اتفقوا عليها.

كما طالبوا في شكواهم ”بوقف عرض أى أعمال سينمائية من إنتاج الشركة المملوكة للمنتج السينمائي حتى يتم إعادة الأموال الخاصة بهم“.

والمنتج إسحاق إبراهيم، هو مالك شركة الريماس للإنتاج الفني والتوزيع، وأنتج العديد من الأفلام السينمائية التي حققت نجاحا كبيرا منها: ”الكهف، الخلية، اللي اختشوا ماتوا، صابر جوجل، وغيرها“.

وكان المنتج قد أقام مؤخرا، حفلا لخطبة نجله إبراهيم، على الفنانة كارولين عزمي، حضره العديد من الفنانين وأبناء الوسط الفني.

وكان رجل الأعمال قد أثار الجدل سابقا عندما أهدى، ابنته “يوستينا”، سيارة فارهة ماركة “رانچ روڤر 2020″، بعد وصولها لمرحلة الـ”Top Final”، في مسابقة “ميس ايچيبت”، ملكات جمال مصر.