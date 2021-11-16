الأردن يسجل أغرب حالة انتحال شخصية في مستشفيات "البشير"

سجلت في الأردن واقعة غريبة من نوعها، حيث ألقت السلطات الأمنية الأردنية القبض على مريض، انتحل صفة طبيب، وقام بزيارة المرضى والاطلاع على أوضاعهم الصحية وتشخيصها، داخل مستشفيات ”البشير“، التي تعد أكبر مستشفيات المملكة، وفق ما ذكرته وسائل إعلام أردنية، اليوم الثلاثاء.

وقال مدير مستشفيات البشير، الدكتور علي العبداللات، لصحيفة ”الغد“ الأردنية، إن ”المريض كان يراجع العيادات الخارجية خلال الفترة الماضية، وقبل يومين ارتدى الزي الخاص بالأطباء ووضع السماعات على كتفيه وبدأ يتجول بين الأقسام للكشف على المرضى وتقييم حالتهم الصحية“.

وأضاف الدكتور علي العبداللات، أن ”الشخص المذكور قدم تشخيصا مبدئيا للمرضى، وقال لبعض مرافقي المرضى إن مريضهم بوضع صحي سيئ وسيفارق الحياة بعد يومين، وقال لبعضهم الآخر إن حالة المريض الصحية لا تستدعي بقاءه في المستشفى، وإن عليه الذهاب إلى المنزل“.

وأكد، أن ”الشخص لم يقم بصرف أي أنواع من الأدوية أو إعطائها للمرضى“، مشيرا إلى أن ”الأطباء في مستشفى البشير، شكوا في الشخص؛ الأمر الذي دعاهم إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية، والتي حضرت على الفور وألقت القبض عليه وأحالته إلى التحقيق“.

ولم يتم حتى هذه اللحظة الكشف عن سبب قيام هذا الشخص بانتحال صفة طبيب.

وفي حادثة سابقة، وقعت في العام 2014، ألقت الأجهزة الأمنية الأردنية، القبض على شاب عشريني، ”لم يحصل على شهادة الثانوية العامة“، يعمل طبيبا في ”البشير“، بمساعدة أحد الأطباء المقيمين في قسم إسعاف وطوارئ العظام.

وأكدت مستشفيات ”البشير“، آنذاك، أن ”الشخص المنتحل لصفة الطبيب، كان يأتي إلى قسم الإسعاف والطوارئ في الوردية المسائية، ويمكث حتى صباح اليوم التالي، برفقة الطبيب المقيم، مرتديا زي الأطباء، لحين أن كشفت الأجهزة الأمنية أمره، وألقت القبض عليه متلبسا، وأحالته إلى القضاء، للبت بالقضية“.

وحسب مصادر مطلعة، فإن ”الشاب كان يدعي دراسة الطب في إحدى جامعات أوكرانيا، وأنه يقضي عطلته الدراسية في التدريب في مستشفى البشير“، غير أن إدارة المستشفى، أكدت أن ”هذا الشخص كان يدخل إلى مستشفيات البشير برفقة طبيب مقيم يعمل في قسم إسعاف وطوارئ العظام، دون علم إدارة المستشفى“.