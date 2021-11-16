اعتقال رجل متهم بـ"بيع" 130 امرأة في أفغانستان

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أوقفت حركة طالبان رجلًا متّهمًا ببيع 130 امرأة في شمال أفغانستان، بعد دفعهنّ للاعتقاد بأنّهن سيتزوّجن رجالًا أثرياء، بحسب ما أعلنت مصادر من الشرطة، اليوم الثلاثاء.

وأوقف الرجل مساء أمس الاثنين في منطقة جوزجان، بحسب ما قال رئيس شرطة طالبان في المنطقة دام الله سراج.

وأضاف سراج: ”ما نزال في بداية التحقيقات. نأمل أن نجمع مزيدا من المعلومات عن هذا الملفّ لاحقًا.“

وشرح المسؤول المحلي في الشرطة محمّد سردار مبارز لوكالة ”فرانس برس“ أن الرجل كان يستهدف نساء فقيرات يرغبن بشدّة بتحسين مستوى عيشهنّ.

وكان يعدهنّ بإيجاد الزوج المثالي القادر على أن يوفّر لهنّ حاجاتهنّ، ويُرسلهن في ما بعد إلى مقاطعة أخرى حيث كُنّ يُبَعْن كسبايا.

ويُعدّ الفقر المتزايد التحدي الأكبر لحكومة طالبان التي استلمت السلطة في منتصف أغسطس/ آب، وتكافح لاحتواء الجرائم من عمليات سطو واختطاف مؤخرًا في المدن الكبرى.

وتُحارب طالبان أيضًا الفساد الذي تفشّى في الإدارات العامة على مدى العقدين الماضيين.

وأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أنها ألقت القبض على 60 متهمًا بتزوير وثائق للحصول على جوازات سفر، ومن بينهم أعضاء في الدائرة المخصصة لجوازات السفر داخل الوزارة.

وقالت الوزارة إنها أغلقت هذه الخدمة مؤقتًا للصيانة.

وقبل أيام، عثر على جثث أربع نساء أفغانيات في مدينة مزار شريف، وفق ما أفاد ناطق باسم حكومة ”طالبان“ لـ“فرانس برس“، عقب تقارير عن مقتل ناشطات.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية قاري سيد خوستي، في بيان مصور، أنه تم توقيف شخصين مشتبه بهما بعدما عثر على الجثث الأربع في منزل في منطقة الشرطة الخامسة.

وقال المتحدث: ”أقر الموقوفان في تحقيق مبدئي معهما بأنهما دعوا النساء إلى المنزل، تجري المزيد من التحقيقات وتم تحويل القضية إلى المحكمة“.

ولم يكشف خوستي عن هوية الضحايا، لكن مصدرا في مزار شريف أفاد لـ“فرانس برس“ بأن من بين القتلى ناشطة مدافعة عن حقوق المرأة رفضت عائلتها التحدث إلى وسائل الإعلام.

وذكر مصدر من مجموعة حقوقية لوكالة ”فرانس برس“، طلب عدم الكشف عن هويته، أن النساء تلقين مكالمة اعتقدن أنها دعوة للانضمام إلى رحلة إجلاء وتم نقلهن في سيارة، ليتم العثور على جثثهن في وقت لاحق.