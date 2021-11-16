الكويت.. رفع منع السفر عن الشيخ جابر المبارك المتهم بقضية "صندوق الجيش"

قررت محكمة الوزراء الكويتية، خلال جلسة عقدتها اليوم الثلاثاء، رفع منع السفر لمرة واحدة عن الشيخ جابر المبارك رئيس الحكومة السابق، أحد المتهمين في قضية الاختلاسات الشهيرة المعروفة إعلاميا بـ ”صندوق الجيش“، الذي أخلي سبيله قبل حوالي شهر.

وأمرت المحكمة بإخلاء سبيل المتهم الرابع في القضية وهو فهد الباز بكفالة 10 آلاف دينار (33 ألف دولار)، فيما رفضت إخلاء سبيل المتهمين الآخرين، وهما الشيخ خالد الجراح وزير الداخلية والدفاع سابقاً، ووكيل وزارة الدفاع الأسبق جسار الجسار.

وبحسب صحيفة ”الراي“ الكويتية، فقد استمعت المحكمة إلى مرافعة محاميين مصريين حاضرين للدفاع عن الشيخ خالد الجراح، المحبوس وبقية المتهمين على ذمة القضية منذ آذار/ مارس الماضي.

وكانت المحكمة قد أخلت في 5 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي سبيل الشيخ جابر المبارك بكفالة مالية بقيمة 10 آلاف دينار، بناءً على الطلب المقدم من المحامي إبراهيم محمد الكندري بصفته وكيلاً عنه.

وواجهت المحكمة في جلسة سابقة الشيخين المبارك والجراح بالتهم الموجهة إليهما، إلا أنهما ”أنكرا التهم وطالبا بسرية الجلسة، وأن يستمر قرار حظر النشر في القضية إعلاميا“.

كما أمرت المحكمة باستمرار حظر النشر في القضية، وهو قرار سبق أن قررته المحكمة مع بداية إثارة القضية المتعلقة بسوء استخدام أموال الجيش، والتي تمت إثارتها منذ عامين.

وأثيرت قضية ”صندوق الجيش“ في نوفمبر 2019، بعد تقديم الشيخ الراحل ناصر الصباح، الذي كان حينذاك وزيرا للدفاع، بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.

وأحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار (790 مليون دولار)، والتي اتُهم فيها قياديون بارزون، منهم الشيخ المبارك والشيخ الجراح.

وتولى الشيخ جابر المبارك رئاسة الحكومة خلال الفترة الممتدة من نهاية عام 2011 حتى نهاية 2019، حيث تقدم آنذاك باستقالة حكومته عقب صدام مع النواب واستجواب أكثر من وزير في حكومته، بالتزامن مع كشف وإثارة قضية ”صندوق الجيش“.

وسبق أن أكد خالد الجراح استعداده للمثول أمام القضاء؛ لإثبات براءته أمام القيادة السياسية والشعب الكويتي.

وأكد الجراح ”التزامه بالأهداف التي تم لأجلها إنشاء صندوق الجيش“، وذلك أثناء توليه وزارة الدفاع في حكومتي عام 2013 و2014، قبل أن يتسلم وزارة الداخلية في حكومة عام 2016.

وأمرت محكمة الوزراء بداية إثارة القضية بجعل التحقيق فيها سريا، وحظر نشر أي أخبار أو بيانات تتعلق بها عبر وسائل الإعلام المختلفة؛ ”لمبررات تتعلق بالمصلحة الوطنية والقومية ومصلحة التحقيق“.