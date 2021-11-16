سلطنة عمان.. ضبط سفينة لتهريب "الديزل" و4 أشخاص سرقوا مخزنا بمنطقة مرمول

ضبطت الجهات الأمنية في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، سفينة محملة بكميات كبيرة من وقود الديزل المهرب، كما ضبطت أربعة أشخاص بتهمة السرقة من مخزن بمنطقة مرمول، في واقعتين منفصلتين.

وفي التفاصيل، تمكنت زوارق شرطة خفر السواحل في محافظة مسندم من ضبط سفينة محملة بكميات كبيرة من وقود الديزل المهرب، وذلك أثناء عبورها للبحر الإقليمي.

وأوردت شرطة عمان السلطانية في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ عبر تغريدة، الواقعة، حيث أكدت أن ”زوارق شرطة خفر السواحل بمحافظة مسندم تضبط سفينة محملة بكميات كبيرة من وقود الديزل المهرب أثناء عبورها للبحر الإقليمي العُماني“.

وأضافت أنه تم استكمال الإجراءات القانونية بحق طاقم السفينة المكون من ثمانية آسيويين.

كما أفادت شرطة عمان السلطانية في واقعة منفصلة أنه تم ضبط أربعة أشخاص بتهمة الاختلاس والسرقة من مخزن شركة في موقع الامتيار في منطقة مرمول، حيث قدرت مسروقاتهم بمبالغ كبيرة.

وذكرت في تفاصيل الواقعة عبر تغريدة في حسابها في ”تويتر“: ”قيادة شرطة أمن منشآت النفط والغاز تلقي القبض على أربعة أشخاص بتهمة الاختلاس والسرقة من مخزن إحدى الشركات العاملة بموقع الامتياز بمنطقة مرمول، وبحوزتهم المسروقات التي تقدر قيمتها بمبالغ كبيرة، وتستكمل الإجراءات القانونية بحقهم“.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الأجهزة الأمنية في سلطنة عمان، بإحباط محاولات تهريب الوقود والقبض على أشخاص بعد إقدامهم على السرقة من مناطق الامتياز.

وسبق أن دعت شرطة عُمان السلطانية، الشركات المختلفة في مناطق الامتياز إلى تطبيق الإجراءات الوقائية للمحافظة على ممتلكاتها.

وغالبا ما يستخدم مهربو الوقود طرقا مختلفة في محاولة السرقة، منها استغلال الزوارق في عمليات التهريب، حيث سبق أن تصدت الجهات الأمنية في سلطنة عمان لمحاولات تهريب الوقود عن طريق البحر. ففي مارس /آذار الماضي، تمكن خفر السواحل بقيادة شرطة محافظة مسندم، وبالتعاون مع وحدة شرطة المهام الخاصة في ولاية خصب، من ضبط قارب آسيوي، والقبض على مجموعة من الأشخاص الذين كانوا على متنه ويقومون بتهريب كميات كبيرة من وقود الديزل. وقد اتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.