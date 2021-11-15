بينيت يحذر من خطورة السلاح في بلدات عربية في إسرائيل ويطالب بحل فوري

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يوم الإثنين، من خطورة تكدس الأسلحة المختلفة في البلدات العربية في إسرائيل، داعيا إلى ”ضرورة التعامل معها بشكل فوري“.

وقال بينيت خلال اجتماع اللجنة الوزارية لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، إن ”كمية الأسلحة غير القانونية المتواجدة هناك (في إشارة إلى البلدات العربية) تكفي لجيش صغير“.

وأوضح رئيس الوزراء بحسب ما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية (مكان) أن ”الأسلحة تراكمت على مدى سنين طويلة ويجب التعامل معها الآن حتى لا تتحول إسرائيل عام 2030 إلى كابوس“.

ونقلت هيئة البث عن مراكز مختصة، قولها إن عدد ضحايا العنف وحوادث إطلاق النار في المجتمع العربي ارتفع منذ مطلع العام الجاري إلى 110، بينهم 97 رجلا و13 امرأة.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية قبل أيام، إحباطها ما يقارب 150 جريمة قتل كادت أن تقع في المدن العربية داخل إسرائيل، وذلك بفضل عملاء سريين وضعتهم في قلب ما وصفتها بـ“المنظمات الإجرامية“، بينما صادرت عشرات الأسلحة من المدن العربية شمال إسرائيل.

وأشارت الشرطة إلى أنها نفذت عملية هي الأكبر من نوعها، وتمكنت من اعتقال عشرات تجار السلاح، وضبطت أكثر من 70 قطعة سلاح، خلال حملة كبيرة في شمال إسرائيل استهدفت منع الاتجار بالأسلحة المحظورة.

وقد أكدت الشرطة بأنها تمكنت خلال الحملة من مصادرة أكثر من 800 مليون شيكل (258 مليون دولار)، إضافة إلى ممتلكات عقارية تقدر قيمتها بنحو 430 مليون شيكل، ومركبات بقيمة 75 مليونا، ومجوهرات بنحو 224 مليون شيكل إسرائيلي.

وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أن حملة الاعتقالات ضد تجار الأسلحة في شمال إسرائيل تمت بعد تحقيق سري استمر حوالي عام، إضافة لدس عملاء سريين للشرطة الإسرائيلية في صفوف تجار الأسلحة، حيث قام أحدهم بتنفيذ صفقات شراء قطع سلاح، ووثقت الشرطة هذه الصفقات بقيمة عشرات آلاف الشواكل.

ويعد ملف العنف في البلدات العربية داخل إسرائيل، أحد أكثر الملفات حضوراً على طاولة الحكومة الإسرائيلية، خاصة أنه يمثل مطلباً رئيسياً للقائمة العربية الموحدة التي تدعم الائتلاف الحكومي في إسرائيل، حيث كانت السلطات الإسرائيلية تواجه اتهامات بالتقاعس عن مواجهة أشكال العنف والجريمة في البلدات العربية.