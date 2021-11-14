بعد قضية الرشوة.. إنهاء تكليف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي المصري والقائم بأعمال وزير الصحة، إنهاء تكليف مساعد وزير الصحة لشؤون الإعلام، والمتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد على خلفية قضية رشوة تورط فيها قيادات من الوزارة.

كما أصدر القائم بأعمال وزير الصحة قرارا بتكليف الدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمستشفيات الجامعية كمتحدث إعلامي رسمي باسم وزارة الصحة خلفا لمجاهد، الذي فوجئ بالقرار.

وجاء القرار دون تنسيق مسبق مع مجاهد، حتى يتسنى له تسليم الملفات التي بحوزته بحكم موقعه، حيث قالت مصادر تحدثت بديوان عام الوزارة لـ“إرم نيوز“، إن مجاهد بدأ اليوم، بممارسة مهام عمله بشكل طبيعي، وتواصل مع بعض الصحفيين، بشأن بعض الأخبار التي تخص الوزارة، والمنشورة في بعض المواقع الإخبارية.

ويأتي القرار الجديد باعتباره الأول من نوعه لوزير التعليم العالي بصفته قائما بأعمال وزير الصحة، في أعقاب أزمة قضية الرشوة التي ضبطتها هيئة الرقابة الإدارية في الوزارة مؤخرا، والمتورط فيها عدد من قيادات الوزارة، بينهم أحد المقربين من الوزيرة هالة زايد.

يذكر أن وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار قد أصدر قرارا في أكتوبر/تشرين الثاني 2020، بتكليف الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، متحدثًا رسميًا باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وشغل عبد الغفار، العديد من المناصب، منها المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان لمدة عامين، كما شغل منصب أمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات لشؤون المستشفيات الجامعية.

وفي الرابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، قرارا في ساعة متأخرة بتكليف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، بمهام الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة؛ بدعوى أصابتها بأزمة صحية وتقدمها بالحصول على طلب إجازة مرضية.

وجاء قرار رئيس الوزراء، في ظل إعلان النيابة العامة مباشرة التحقيق في قضية رشوة متورط فيها 4 قيادات بارزين بإدارة التراخيص والعلاج الحر بالوزارة، وأحد المسؤولين المقربين من الوزيرة، فيما أشارت مصادر بالوزارة لـ“إرم نيوز“ في وقت سابق أن قيمة مبالغ الرشوة في القضية بلغت نحو 35 مليون جنيه (2.2 مليون دولار).