الكنيسة الأرثوذكسية تصدر بيانا بشأن تصريحات زكريا بطرس المسيئة للنبي

قالت الكنيسة الأرثوذكسية في مصر، السبت، إن الأب سابقا زكريا بطرس، انقطعت صلته بالكنيسة منذ أكثر من 18 عاما.

وجاء ذلك في بيان أصدرته الكنيسة، بعد موجة من الاستياء أحدثتها تصريحات للأب السابق زكريا بطرس، أساء بها للنبي محمد ”صلى الله عليه وسلم“.

وأضافت الكنيسة في بيانها، إن بطرس ”كان كاهنا بمصر وتم نقله بين عدة كنائس، وقدم تعليما لا يتوافق مع الكنيسة الأرثوذكسية ولا مع عقيدتها، ولهذا السبب تم وقفه، وبعدما قدم اعتذاره، تم نقله إلى أستراليا، ومن ثم إلى المملكة المتحدة، حيث استمر في نهجه في تقديم تعليم بعيد عن عقيدة الكنيسة الأرثوذكسية، وفي كل تلك المراحل اجتهدت الكنيسة لتقويم فكره“.

وبشأن ما ورد على لسان بطرس من إساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم شدد البيان ”من جهتنا نرفض أساليب الإساءة والتجريح لأنها لا تتوافق مع الروح المسيحية الحقة ونحن نحفظ محبتنا واحترامنا الكامل لكل إخوتنا المسلمين“.

وكان البابا شنوده الثالث قبل بتاريخ 11 يناير 2003 طلبا من الأب السابق زكريا بطرس، بتسوية معاشه من العمل في الكهنوت، ومنذ ذلك الوقت لم يعد يعمل بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ووقتها ذهب بطرس إلى الولايات المتحدة، واستضافه البعض في اجتماعات في بيوت وفنادق، وأصدرت إيبارشية لوس أنجلوس وقتها تحذيرا لشعبها من استضافته .

وأثارت تصريحات بطرس المسيئة التي قالها على إحدى الفضائيات السبت، استياء واسعا، وتصدر هاشتاغ#عاقبوا_زكريا_بطرس و #إلا_رسول_الله، مواقع التواصل.

وطالب أغلب النشطاء بمعاقبة زكريا بطرس على تصريحاته المسيئة.

وقال حساب باسم طارق محمود: ”كالعادة يثبت بعض البشر بنجاح أنهم لا يستحقون موهبة التفكير ولا يستحقون الاحترام“.

فيما نشر حساب باسم ”الخولبني“ وثيقة تظهر -بحسب ما ورد بها – شكوى مقدمة بحق القمص زكريا بطرس، حيث تتهمه امرأة بأنه تحرش بطفلها، مطالبة بمعاقبته ووقف عمله بالكنيسة.

وأجمعت أغلب الحسابات على تويتر على ضرورة معاقبة القس السابق على ما قاله.

وزكريا بطرس هو قمص قبطي أرثوذكسي ولد في سنة 1934 م ورسم في شبين الكوم ثم نقل إلى طنطا ثم أرجع إلى كنيسة مار مرقص في القاهرة ثم عمل كاهناً في أستراليا سنة 1992 ثم عاد إلى مصر ثم عمل في برايتون بإنجلترا.

درس في كلية الآداب وحصل منها على ليسانس التاريخ.

اشتهر بمهاجمة الإسلام، وسط مطالبات من قبل مسلمين ومسيحيين بمعاقبته ووقف استضافته وظهوره في القنوات التلفزيونية.