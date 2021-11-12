السعودية.. ضبط مقيم و"مخالف" أعدا موقعا لإيواء مخالفي الحدود

ألقت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية القبض على مقيم وشخص آخر مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، دأبا على إيواء مخالفي نظام أمن الحدود.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مقيم وآخر مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، أعدّا موقعا جنوبي مدينة الرياض لإيواء مخالفي نظام أمن الحدود، حيث ضبط في الموقع (10) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وضبط بحوزتهما 23 ألفا و469 ريالا (6 آلاف و210 دولارات)“.

وأضاف المتحدث أنه تم توقيف المقبوض عليهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

وتمكنت شرطة منطقة جازان، الخميس، من تحديد هوية شخصين والقبض عليهما، بعد قيامهما بتوثيق فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حيازتهما مواد عقلية مؤثرة أثناء تجولهما في مركبة تعود ملكيتها لمواطن، ليتبين لاحقا أنهما مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

وشدد المتحدث الإعلامي على أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدّم لهم أي مساعدة أو خدمة بأيّ شكلٍ من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وسبق أن أوضحت وزارة الداخلية، أن ”هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة“.

وأسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن وصول إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 16550 مخالفا منهم 7318 مخالفا لنظام الإقامة، و7190 مخالفا لنظام أمن الحدود، و2042 مخالفا لنظام العمل.

كما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 325 شخصا 50 % منهم يمنيو الجنسية، و46 % إثيوبيو الجنسية، و4 % جنسيات أخرى، كما تم ضبط 55 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

وتم ضبط 107 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.