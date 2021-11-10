الكويت تضبط مقيما آسيويا ضمن العملية الدولية "غبار الذهب"

أعلنت وزارة الداخلية في دولة الكويت، اليوم الأربعاء، عن ضبط طالب جامعي آسيوي، يبلغ من العمر 21 عاما، في إطار العملية الدولية التي أطلق عليها ”غبار الذهب“.

وأكدت ”الداخلية“ في بيان لها عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، أن عملية الضبط جاءت في إطار ملاحقة تشكيل عصابي مكون من 7 أفراد، يقومون بنشر برامج وفيروسات خبيثة تسمى ”الفدية“ في عدد من دول العالم ومنها الكويت.

وتمكن التشكيل العصابي من تحقيق أرباح مالية فاقت 500 ألف يورو، من خلال تنفيذ أكثر من 10 آلاف هجمة حول العالم باستخدام برامج ”الفدية“.

وكشفت الداخلية في تفاصيل العملية، أن بلاغا وردها من الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) عن صاحب حساب في مواقع التواصل يقيم في الكويت، ويعمل ضمن التشكيل العصابي، المنتشر في 16 دولة.

ضبط مقيم آسيوي ضمن تشكيل عصابي دولي يقوم بنشر برامج وفيروسات خبيثة تسمى "الفدية "في عدة دول ومنها دولة الكويت

وذلك في اطار عملية دولية اشترك فيها اجهزة الامن في ١٦ دولة واطلق عليها (غبار الذهب)https://t.co/H3csyeCSZb pic.twitter.com/iPR8iFPAdo — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) November 10, 2021

وأكدت أنه بعد تتبع المقيم المعني، وإثر تحريات مكثفة، تم تحديد موقعه، وتم التنسيق بين الدول الـ16 تحت إشراف (الإنتربول)، والتي حددت توقيتا معينا لضبط المتورطين، وبعد استصدار الإذن النيابي تم القبض على المقيم المتهم، وبتفتيش منزله عثر على عدد من أجهزة الكمبيوتر محملة بالفيروسات والبرامج الخبيثة وعدد كبير من الإيميلات الوهمية والحسابات الخاصة.

وأقر المقيم الآسيوي بارتكابه لبعض الاختراقات الإلكترونية منذ عدة سنوات، وتمت إحالته للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وبحسب صحيفة ”القبس“ المحلية، لفت تقرير الإنتربول، إلى أن القراصنة المضبوطين بمن فيهم المرصود في الكويت، تمكنوا من تنفيذ عشرات الآلاف من العمليات ومطالبة الضحايا بأكثر من 200 ألف يورو.

وتشكلت العصابة الإلكترونية من أشخاص في كل من كوريا، الكويت، رومانيا، وضبطت كوريا 3 مشتبه بهم في التنظيم نفسه خلال أشهر فبراير/ شباط، أبريل/ نيسان، أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري، علاوة على ضبط اثنين آخرين في رومانيا اتهما بتنفيذ 5 آلاف إصابة لأنظمة إلكترونية، حيث جمعوا نحو 500 ألف يورو، علاوة على شخص آخر نفذ عمليات أدت إلى إلحاق الأذى لأكثر من ألف شركة في جميع أنحاء العالم.

وأشار التقرير إلى أن المنظمة تواصل عملية ”كويك ساند“ وتقدم الأدلة، التي تغذي التحقيقات الخاصة في الجرائم الإلكترونية لتمكين شرطة المجتمع الدولي من تعطيل العديد من القنوات التي تستخدم من قبل مجرمي الإنترنت لغسل العملات المشفرة وارتكاب جرائم الفدية.

ونشر التقرير نتائج بحث صادر عن ”Chainalysis“، التي كشفت أن المتورطين في ”الفدية“ خاصة حققوا 350 مليون دولار في العام الماضي من مدفوعات القرصنة.