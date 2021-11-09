مقيم يمني يحرق 100 خلية نحل في مزرعة سعودية

أوقفت الجهات الأمنية في منطقة جازان في المملكة العربية السعودية، مقيما من الجنسية اليمنية، إثر إلحاقه أضرارا بالغة في مزرعة لتربية النحل تعود لمواطن سعودي، بسبب خلاف بينهما لم تتبين تفاصيله.

ووثقت وزارة الداخلية عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“ مقطعا مصورا، عقب حرق المقيم خلايا النحل، يظهر حجم الضرر الذي لحق بالخلايا التي تحولت إلى رماد.

الجهات الأمنية في #جازان تقبض على يمني قام بإحراق 100 خلية نحل بسبب خلاف مع صاحب المزرعة.#تم_القبض pic.twitter.com/xwqimHRe2H — الراصد نيوز 🇸🇦️ ™ (@dream_vu) November 9, 2021



ولم يتم الكشف عن تفاصيل حول المقيم أو علاقته بصاحب المزرعة السعودي، وما الأسباب التي تقف وراء إقدامه على حرق هذا الكم الهائل من خلايا النحل.

وتقع منطقة جازان الواقعة جنوب غرب المملكة وتطل على البحر الأحمر وتعرف بتنوعها البيئي والمناخي، وتشتهر بإنتاج أجود أنواع العسل.

ويمتاز نحالو هذه المنطقة بالحفاظ على النحل البلدي، خاصة السلالة العربية الأصيلة، ووُصفت بكونها ”محمية للنحل البلدي“، الذي يمتاز بقدرته على تحمّل ظروف بيئية قاسية، ودرجات حرارة مختلفة، فضلًا عن خلوه من الأمراض التي يحملها النحل المستورد، محافظاً على جودة إنتاج العسل البلدي وقيمته الغذائية والدوائية.

ويتخذ مواطنو تلك المنطقة من تربية النحل وإنتاج العسل هواية، حيث ينشئون مناحل خاصة في حدائق المنازل أو الاستراحات أو المزارع، في حين يلجأ آخرون لتربية النحل وإنتاج العسل لأغراض تجارية.

وتُنتج المملكة العربية السعودية ما يزيد عن 5000 طن من العسل سنويا.

وتحظى مهنة تربية النحل وإنتاج العسل باهتمام حكومي كبير، إذ تطلق الجهات المعنية مشروعات لتأهيل مربي النحل، كما تقوم وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال إدارة مختصة للنحل بمسمى ”إدارة المناحل وإنتاج العسل“ بإطلاق مبادرات تسهم في نشر الطرق الحديثة في تربية النحل، ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية، وتحسين الجودة لتحقيق عوائد اقتصادية.

وأطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن خدماتها الإلكترونية لمربي النحل ومنتجي العسل منصة ”زراعي“ وذلك مواكبة للتحول الرقمي في أعمالها.

وتتنوع تربية النحل في المملكة من خلال الخلايا البلدية، والتربية في الجبال، والخلايا الحديثة، ومن أشهر أنواع العسل في المملكة هي عسل السدر، وعسل الأكاسيا (الطلح، السمر، الضهيان)، وعسل البرسيم، وقد حصدت منتجات العسل السعودية على مراكز متقدمة في المحافل العالمية.