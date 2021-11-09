الإمارات.. محكمة تجبر شابا على تسديد دين قديم لأمه

قضت محكمة العين المدنية في إمارة أبوظبي بإلزام شاب دفع مبلغ 45 ألف درهم (12.2 ألف دولار) لوالدته، التي قدمت شكوى ضده اتهمته فيها ”ببيع مصوغاتها الذهبية وعدم تسليمها ثمنها“، في حادثة وقعت قبل أكثر من عقد من الزمن.

وقالت صحيفة ”البيان“ الإماراتية إن القضية بدأت عقب لجوء الأم لمقاضاة ابنها، حيث طالبت المحكمة بإلزامه برد مصوغاتها التي أخذها منها قبل نحو 13 عاما، وهي عبارة عن (قلادة، سوارة، طقم ذهبي)، أو ما يعادلها من المال بقيمة 70 ألف درهم (19 ألف دولار).

وكشفت الصحيفة تفاصيل الدعوى القضائية وإفادات الشاكية (الأم) والمشكو ضده (ابنها) أمام هيئة المحكمة، وإجراءات التحقيق في الدعوى قبل الفصل في الموضوع لإثبات عناصرها.

وذكرت السيدة أن الذي دفعها لمقاضاة ابنها هو تسليمه مصوغاتها بقصد بيعها، إلا أنه وبعد استلامه لهذه المصوغات لم يقم بتسليمها الثمن، أو رد الذهب لها عند طلبها ذلك، وهو ما دفعها لرفع شكوى ضده.

وأوضحت الأم، خلال مثولها أمام هيئة المحكمة بالجلسة المحددة لمباشرة التحقيق، أنها سلمت ابنها الذهب وكان ذلك منذ زمن لا تذكره، وأن سعر هذه الأطقم حاليا يقارب من مبلغ 70 ألف درهم، ملتمسة من المحكمة الحكم بقيمة الذهب اليوم.

بدوره، أفاد المشكو عليه (الابن) أنه استلم الذهب من والدته وذلك في عامي 2008 و2013، وباعه في ذلك الوقت بقيمة 25 ألف درهم (6.8 ألف دولار)، وأن المبلغ ما زال في ذمته.

وكان وكيل السيدة قد طالب خلال النظر في الشكوى إحالة الدعوى للتحقيق ”لإثبات قيمة الذهب“.

ورفضت السيدة عرض المحكمة بإقامة الصلح مع ابنها، لتقرر المحكمة على إثر ذلك توجيه اليمين الحاسمة إلى السيدة التي حضرت خلال الجلسة المحددة لأداء اليمين بشخصها، كما تم التواصل مع المشكو عليه عن طريق البرامج المخصصة.

وأثناء ذلك، قالت الشاكية إنها لا تود أداء اليمين، وإن طلباتها تقتصر على قيمة الذهب بمبلغ وقدره 45 ألف درهم، طالبة المشكو عليه بأدائه لها، ليقر الأخير بأن ذمته مشغولة لها بالمبلغ الذي ذكرته، وهو قيمة الذهب الذي تسلمه منها.

وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغا وقدره 45 ألف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف القضائية.