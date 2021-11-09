بعد شجار معه.. كويتية تبلغ عن تخزين زوجها أسلحة ومتفجرات

أبلغت مواطنة في دولة الكويت الجهات الأمنية أن زوجها يخبئ داخل منزلهما في منطقة القرين في محافظة مبارك الكبير أسلحة ومتفجرات، وذلك في محاولة منها للإيقاع به.

ووفق ما أورده حساب ”مباشر نيوز“، فإن مواطنة أفادت في البلاغ الذي قدمته بأن زوجها يحتفظ بأسلحة ومتفجرات في المنزل في منطقة القرين، إذ قالت للشرطة: ”تعالوا بسرعة زوجي عنده في البيت أسلحة ومتفجرات“.

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وإثر بلاغ الزوجة، وصل رجال الأمن إلى المنزل المعني إلا أنهم اكتشفوا أن بلاغ الزوجة كان كاذبا بشأن حقيقة وجود أسلحة ومتفجرات مخبأة من قبل زوجتها.

وتبين في التحقيقات أن سبب بلاغ الزوجة ورغبتها في وصول الشرطة بسرعة، كان كيديا ورغبة في الانتقام من زوجها بعد أن تشاجرت معه وكانت غاضبة جدا.

وأكد مصدر أمني أنه تم تسجيل قضية جنحة بحق المواطنة، بتهمة تقديم بلاغ كاذب وإزعاج السلطات.

ويعاقب القانون الكويتي الأشخاص الذين يعمدون إلى الادلاء ببلاغات كاذبة والترويج للشائعات المغرضة عن وقوع حوادث غير صحيحة وقد تصل العقوبة إلى السجن والغرامة.

وسبق أن صرحت وزارة الداخلية أن الادلاء ببلاغات ومعلومات غير صحيحة يتسبب بضغط شديد على البدالة والعاملين على تلك الخدمة الأمنية.

وتنص المادة (145) من القانون رقم (16) لسنة 1960 بشأن قانون الجزاء فيما يخص جريمة البلاغ الكاذب، أنّ (كل من قدم إلى موظف عام مختص باتخاذ الإجراءات الناشئة عن ارتكاب الجرائم بلاغا كتابيا أو شفويا متضمنا إسناد واقعة تستوجب العقاب إلى شخص لم تصدر منه وهو عالم بعدم صحة هذا البلاغ يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين وتوقع العقوبات السابقة ولو كان الموظف الذي تلقى البلاغ لا يختص باتخاذ الإجراءات الناشئة عن الواقعة المبلغ عنها بالذات أو كانت الإجراءات لم تتخذ فعلا بناء على البلاغ).

وكذلك تنص المادة على أن (كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو إخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف دينار (3,300 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين وتقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي نتجت عن هذا الازعاج).

كما ”يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل كويتي أو مقيم في الكويت أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد“.