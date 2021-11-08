السعودية.. ضبط شخصين سرقا سيارات استخدمت في "أعمال إجرامية"

ألقت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، القبض على شخصين، وذلك بتهمة سرقة ثلاث مركبات وارتكاب أعمال جنائية باستخدامها.

وفي التفاصيل، فإن عناصر مكافحة جرائم الاعتداء على الأموال في شرطة مكة المكرمة، تمكنوا من استرداد ثلاث مركبات مسروقة، استخدمت في عمليات سرقة معدات وكابلات كهربائية من منازل تحت الإنشاء.

ونقلت صحيفة ”سبق“ المحلية عن المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة قوله، بأن ”المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقّب مرتكبيها، أسفرت عن تمكّن الجهات الأمنية المختصة من استرداد 3 مركبات مسروقة استُخدِمت في سرقة معدات وكابلات كهربائية من منازل تحت الإنشاء“.

وأكد المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة أنه تم القبض على سارقي المركبات، حيث تبين أن أحدهما مواطن والآخر مقيم من الجنسية السودانية.

وأضاف أنه جرى إيقاف السارقين واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

وقبل نحو أسبوعين ألقت شرطة المدينة المنورة القبض على ستة أشخاص تورطوا في عملية سطو مسلح.

وأكد متحدث باسم الشرطة في حينها أن ”المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن شرطة محافظة ينبع من تحديد هوية ستة أشخاص، ظهروا في مقطع فيديو إثر سطوهم على محل تجاري تحت تهديد السلاح الأبيض، وسلب مبلغ مالي، وتم القبض عليهم“.

وتختلف العقوبة المقررة لجريمة السرقة في السعودية طبقا لاختلاف نوع جريمة السرقة التي تمت، حيث يمكن تطبيق عقوبة حد السرقة وهو قطع اليد في بعض الحالات، ومن الممكن أن تفرض العقوبة بالسجن لمدة تتراوح من سنة واحدة إلى مدة تصل إلى 5 سنوات في حالة توافر الشروط.

والنوع الأول من السرقة في القانون السعودي هو السرقة الحدية، حيث ينطبق بها حد السرقة وهو قطع اليد، ويشترط توافر بعض الشروط لتطبيق حد السرقة.

أما النوع الثاني المتعلق بالسرقة التعزيرية فيتضمن الكثير من الصور منها سرقة الأموال العامة، أو سرقة المال بين الأزواج، أو سرقة الآثار، أو سرقة البراءات الخاصة بالاختراع، وكذلك سرقة السيارات.

وفي هذا النوع من السرقة يتم تطبيق العقوبة وفقا لما يرى القاضي من جسامة الجريمة، أو توافر الشروط التي يتم بها تطبيق حد السرقة، أو الاكتفاء بالجلد أو الحبس.